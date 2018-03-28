О духовной жизни православного человека поговорят в центре соцобслуживания Южнопортового

Очередная встреча в рамках образовательного проекта «Университет третьего возраста» соберет пожилых людей в центре социального обслуживания Южнопортового района, который расположен на улице Шарикоподшипниковской. В четверг, 29 марта, участники проекта поговорят о духовной жизни православных людей.

— Просветительское занятие проведет старший по миссионерской работе, семинарист Николо-Перервинского монастыря Антон Немов. Вход на встречу свободный, приглашаем всех желающих, — отметила культурный организатор центра соцобслуживания Марина Кузнецова

Начало в 13.30. Центр социального обслуживания населения Южнопортового района расположен по адресу: улица Шарикоподшипниковская, д. 40. (вт)