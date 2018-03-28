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О духовной жизни православного человека поговорят в центре соцобслуживания Южнопортового
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

О духовной жизни православного человека поговорят в центре соцобслуживания Южнопортового 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Очередная встреча в рамках образовательного проекта «Университет третьего возраста» соберет пожилых людей в центре социального обслуживания Южнопортового района, который расположен на улице Шарикоподшипниковской. В четверг, 29 марта, участники проекта поговорят о духовной жизни православных людей.
— Просветительское занятие проведет старший по миссионерской работе, семинарист Николо-Перервинского монастыря Антон Немов. Вход на встречу свободный, приглашаем всех желающих, — отметила культурный организатор центра соцобслуживания Марина Кузнецова.
Начало в 13.30. Центр социального обслуживания населения Южнопортового района расположен по адресу: улица Шарикоподшипниковская, д. 40. (вт)
Управа Южнопортового района: последние новости
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