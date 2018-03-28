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В Моздоке открыли филиал офтальмологической клиники
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В Моздоке открыли филиал офтальмологической клиники 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
теперь для получения квалифицированной медицинской помощи жителям не нужно ездить во Владикавказ.
Филиал Республиканского офтальмологического центра открыт на базе районной больницы Моздока. Обслуживание пациентов в нем осуществляется как в амбулаторных условиях, так и в условиях дневного стационара. В филиале также готовятся открыть операционную — это позволит проводить операции не выезжая за пределы Моздокского района, сообщается на сайте Минздрава республики.
Специалисты медцентра прошли обучение и подготовку на месте. В дальнейшем планируется организовать повышение квалификации врачей в специализированных медучреждениях столицы региона.
Кроме того, по данным министерства, в апреле в Моздокском районе планируют открыть филиал онкологического диспансера.
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