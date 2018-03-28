В Моздоке открыли филиал офтальмологической клиники

теперь для получения квалифицированной медицинской помощи жителям не нужно ездить во Владикавказ

Филиал Республиканского офтальмологического центра открыт на базе районной больницы Моздока . Обслуживание пациентов в нем осуществляется как в амбулаторных условиях, так и в условиях дневного стационара. В филиале также готовятся открыть операционную — это позволит проводить операции не выезжая за пределы Моздокского района, сообщается на сайте Минздрава республики.

Специалисты медцентра прошли обучение и подготовку на месте. В дальнейшем планируется организовать повышение квалификации врачей в специализированных медучреждениях столицы региона.

Кроме того, по данным министерства, в апреле в Моздокском районе планируют открыть филиал онкологического диспансера.