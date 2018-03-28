Я. Нилов предложил правительству РФ ввести «демографический паспорт регионов»

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и правительству страны ввести «демографический паспорт регионов» для улучшения ситуации в этой сфере. Об этом сообщила пресс-служба парламентария по итогам встречи руководства Госдумы и представителей фракции ЛДПР с Д. Медведевым и членами правительства.

«Финансирование субъектов должно зависеть от объективной необходимости. Для этого было предложено разработать для субъектов «демографический паспорт региона». В нем оцениваются объективные, субъективные и внешние причины существующих демографических проблем. Имея такой паспорт, можно нагляднее и точнее представлять масштаб и глубину проблемы. Соответственно, таким образом, принцип адресности применяется на практике», — сказал Я. Нилов, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что причины демографического спада в сельских населенных пунктах и в городах совершенно разные. «Финансирование необходимо и там, и там, но объекты приложения тоже разные, иначе ситуацию не изменить», — добавил он.

Глава комитета отметил, что назрел вопрос корректировки самой системы соцстрахования. «Ежемесячные выплаты из Фонда социального страхования по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет нужно повысить с нынешних 40% от взносооблагаемого заработка. Для детей от полутора до трех лет обязательно предусмотреть или ясли, или компенсацию услуг няни, или продление выплат», — заявил политик.

Депутат добавил, что необходимо поднять размер подушевого дохода для семей, планирующих использовать материнский капитал для насущных нужд. «Озвученные предложения частично нашли поддержку в правительстве. Не исключаю, что уже в ближайшее время можно ожидать определенных изменений и совершенствования действующего законодательства», — резюмировал Я. Нилов.