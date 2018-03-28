Кабмин: Электричка до «Борисполя» довезет

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что реализация данного проекта позволить сократить время доставки пассажиров из и в аэропорт «Борисполь», повысить уровень их безопасности, создать новые рабочие места и повысить транспортный потенциал Киева и Украины , а также улучшить экологию.

При этом в СМИ сообщалось, что для запуска проекта нужно достроить 4 км железной дороги. Поезд будет курсировать между центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом через станцию «Выдубичи».

Аналогичный проект начинался еще в 2013 году, но не был завершен.

«Кредит на сумму 372 миллионов долларов был выделен на строительство железной дороги в аэропорт «Борисполь» с целью создания сообщения между аэропортом и городом. За эти деньги предлагалось построить линию и приобрести подвижной состав. До сих пор работы по этому проекту не начаты, но часть денег просто исчезла. При этом целесообразности в этом проекте никогда не было. Те прогнозы, которые тогда озвучивались Владиславом Каськивым по пассажиропотоку в аэропорту «Борисполь», выглядели нереалистично даже в 2012-2013 году. Согласно этим прогнозам, в 2017 году пассажиропоток в аэропорту «Борисполь» должен был достигать 17-18 миллионов пассажиров — хотя в прошлом году там перевезли всего 7 миллионов людей, и пока за показатель 8,5 миллионов пассажиров, достигнутый в 2012 году, аэропорт никогда не выходил», — рассказывал в 2016 году изданию Ukraina.ru эксперт по транспорту Александр Кава.

Он указывал, что средства стоило бы направить на более полезные для экономики Украины проекты. К примеру, на электрификацию железных дорог с высокой интенсивностью движения или приобретение новых локомотивов».