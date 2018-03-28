Стойку с дорожным знаком на Большой Новодмитровской выровняли коммунальщики

Коммунальные службы развернули в нормативное положение стойку с дорожным знаком, расположенную на Большой Новодмитровской улице. С соответствующей просьбой местный житель обратился на портал «Наш город».

Максима Ликсутова. После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

— Стойка с двумя табличками и дорожным знаком «Остановка запрещена» развернута в нормативное положение и закреплена, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

Портал «Наш город» был создан несколько лет назад для оперативного диалога жителей с органами исполнительной власти. Сообщение можно оставить после несложной регистрации в одной из рубрик. (то)