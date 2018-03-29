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В детсадах Пронского района обнаружили некачественные продукты питания
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В детсадах Пронского района обнаружили некачественные продукты питания 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Прокуратура Пронского района проверила соблюдением детсадами исполнение требований законодательства по организации питания дошкольников, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Проверка выявила факты нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в детских садах нашли замороженное молоко, сыр со следами плесени, мясо кур при отсутствии документов, подтверждающих их качество и безопасность.
По результатам проверки прокуратурой района возбуждено три административных производства, внесено два представления о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
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