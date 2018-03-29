В детсадах Пронского района обнаружили некачественные продукты питания

Прокуратура Пронского района проверила соблюдением детсадами исполнение требований законодательства по организации питания дошкольников, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Проверка выявила факты нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в детских садах нашли замороженное молоко, сыр со следами плесени, мясо кур при отсутствии документов, подтверждающих их качество и безопасность.