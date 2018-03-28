Ещё
В Челябинской области установят памятник метеориту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Челябинской области установят памятник метеориту 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Местом выбрали берег озера Чебаркуль на территории парка-отеля «Юность», — сообщает телеканала «ГТРК. Южный Урал». Чтобы увековечить знаменательное событие пятилетней давности, провели конкурс проектов будущего монумента. Лучший макет принадлежит Данилу Шмыгину. На выбранном макете изображен метеорит, окруженный двумя шлейфами.
— Это место, куда он упадет, а это дым, пламя — как летел, разрезая воздух собой. Это символично изображает скорость. И сам метеорит — каменную глыбу какую-то подходящую найти, чтобы сюда вписать, — рассказал телеканалу «ГТРК. Южный Урал» Данила Шмыгин.
Памятник метеориту планируется сделать двухметровым в высоту. Открыть монумент собираются уже в мае этого года.
Хорошие новости: последние новости
Семиклассница из Челябинска придумала лучший в стране проект по благоустройству Интересный факт: ЧТЗовский трактор вырабатывал электричество для подземного города керченских партизан В Челябинске отпразднуют персидский Новый год
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке244
Захарова плачет третий день89
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома44
Названы герои трагедии в Кемерово31
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение