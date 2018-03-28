В Челябинской области установят памятник метеориту

Местом выбрали берег озера Чебаркуль на территории парка-отеля «Юность», — сообщает телеканала «ГТРК. Южный Урал». Чтобы увековечить знаменательное событие пятилетней давности, провели конкурс проектов будущего монумента. Лучший макет принадлежит Данилу Шмыгину. На выбранном макете изображен метеорит, окруженный двумя шлейфами.

— Это место, куда он упадет, а это дым, пламя — как летел, разрезая воздух собой. Это символично изображает скорость. И сам метеорит — каменную глыбу какую-то подходящую найти, чтобы сюда вписать, — рассказал телеканалу «ГТРК. Южный Урал» Данила Шмыгин.

Памятник метеориту планируется сделать двухметровым в высоту. Открыть монумент собираются уже в мае этого года.