Жители Зарайска смогут предложить варианты благоустройства 2 территорий до 6 апреля

В подмосковном Зарайске стартовал прием предложений по благоустройству территорий, выбранных для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В 2018 году стартовал Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победители конкурса получат до 50 миллионов рублей на благоустройство территорий, находящихся в исторической части города.

«По результатам опроса местных жителей было решено подавать две заявки на конкурс: на благоустройство сквера у Водонапорной башни и территории Торговых рядов. На данном этапе участия в конкурсе до 6 апреля осуществляется прием предложений от жителей Зарайска по мероприятиям, которые возможно организовать на данных территориях», — говорится в сообщении.

Так, в сквере Водонапорной башни планируют сделать мощение всей площади, выполнить противоаварийные работы в башне (вынос водопровода из подвала башни), воссоздать исторический облик зданий (замена сайдинга и профлиста на традиционные материалы), заменить ограды на деревянные, благоустроить и озеленить сквер.

«Вокруг ромбовидной площади частные инвесторы восстановят три важных исторических здания, которые будут организованы под объекты сервиса для местных жителей и туристов: дом Шолоховых; пожарное депо; дом №14 на улице Красноармейская. В шаговой доступности от Водонапорной башни частным инвестором произведен ремонт здания, где будет открыт трактир», — добавляется в сообщении.

У Торговых рядов планируют восстановить разрушенную часть здания рядов напротив Троицкой церкви, качественно обустроить рынок (благоустройство и озеленение). Кроме того, владелец рынка готов восстановить другие утраченные здания Торговых рядов.

«Площадь Торговых рядов примыкает к улице Красноармейская, на которой уже находятся несколько объектов туристической инфраструктуры: гостиница, ресторан, Театральный музей имени А. А. Бахрушина. Непосредственно на площади Революции проводятся яркие городские мероприятия, ярмарки, фестивали», — уточняется в сообщении.

Благоустройство Торговых рядов и сквера у Водонапорной башни станет важнейшей частью единой концепции развития городской среды, а наполнение территорий качественными объектами инфраструктуры превратит их в места досуга как для местного населения, так и для туристов.

«Что бы вы лично хотели видеть в сквере у Водонапорной башни и у Торговых рядов? 29 марта в 14:00 в филиале Театрального музея имени А. А. Бахрушина состоится открытие выставки зарайского художника В. С. Юркевича «Зарайск, которого нет». После открытия пройдет неформальное общественное обсуждение ваших предложений по благоустройству территорий, выбранных для участия в конкурсе. Приглашаем вас принять участие в обсуждении и, конечно, своими глазами увидеть уникальные макеты старого Зарайска, выполненные Владимиром Сергеевичем», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, каждый неравнодушный житель может принять участие в онлайн-голосовании на сайте Visit ZARAYSK пройдя по ссылке http://visitzaraysk.ru/nachalsya-priem-predlozhenij-po-blagoustrojstvu-territorij-vybrannyh-dlya-uchastiya-v-konkurse/.