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В администрации Ижевска началась оптимизация структурных подразделений
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В администрации Ижевска началась оптимизация структурных подразделений 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась оптимизация структурных подразделений муниципалитета. По словам первого замглавы администрации города Сергея Задорожного, стартовала она еще в ноябре 2017 года по поручению главы столицы Удмуртии Юрия Тюрина.
Была создана рабочая группа, которая разработала план мероприятий по нескольким направлениям. Они включают в себя анализ исполнения возложенных на муниципалитет полномочий, оценку их эффективности (в частности, исполнение муниципальных программ), изменение структуры администрации, которое уже началось.
«Мы уже анонсировали, на ближайшую сессию выносится вопрос об объединении управления молодежной политики, управления спорта. Также проходят еще несколько крупных проектов по объединению. Но я хочу обратить внимание, что мы идем не формальным методом механического изменения структуры, а изменение структуры, как следствие пересмотра функционала, исключение дублирования, конкретики повышение ответственности, эффективности и, как следствие, изменение структуры», — считает первый зам.
Повышать эффективность также планируется за счет муниципальной собственности. Администрация уже провела инвентаризацию 370 муниципальных помещений и зданий. Далее предстоит работа по высвобождению этих помещений и их передача в план приватизации. Задорожный также упомянул о дебиторской задолженности, централизации закупок, повышение их прозрачности.
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