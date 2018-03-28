Центр по совершенствованию технологии производства АО «ВМУ» прошел аттестацию

Испытательной лабораторией Центра по совершенствованию технологии производства (ЦСТП) АО «Воскресенские минеральные удобрения» в очередной раз пройдена процедура подтверждения компетентности и получен соответствующий аттестат Федеральной службы по аккредитации, говорится в сообщении пресс-службы химпредприятия.

Впервые процедура проводилась по усложненной программе, а именно, с расширением области аккредитации и объединением в одну лабораторию трех ранее независимых испытательных лабораторий (санитарный сектор, сектор коррозии и пост радиационного контроля).

«Успешно пройденная процедура компетентности и получение аттестата аккредитации Федеральной службы по аккредитации позволяет гарантировать экологическую безопасность сырья, производимой продукции, воздушного и водного бассейнов, полигона вторичных ресурсов, а также повышать сроки службы защитных материалов и конструкций из металлов», — говорится в сообщении.

Процедура подтверждения компетентности испытательных лабораторий осуществляется в соответствии с установленным Федеральной службой порядком и проводится раз в два года.

«Оформление необходимой документации, отбор проб экологических объектов, экспресс-анализы, проверка лаборатории экспертной комиссией на местах, аттестация сотрудников и собственно получение аттестата аккредитации — достаточно длительный и очень трудоемкий процесс, в который вовлечен практически весь персонал ЦСТП», — отмечается в материале.

Учитывая тенденции ежегодного ужесточения требований к испытательным лабораториям (центрам), которые участвуют в проведении анализов различного уровня, специалисты из Воскресенска проходят межлабораторные сравнительные испытания, тщательным образом ведут документацию и процедуры согласования, выполняя все требования, предъявляемые Федеральной службой для соответствия критериям аккредитации.

«Полученный документ позволяет лаборатории ЦСТП выполнять анализы различных объектов водной и воздушной сред, почв, проводить измерения виброакустических параметров, параметров микроклимата и световой среды, минеральных удобрений и кормовых фосфатов на содержание токсических элементов, осуществлять входной контроль лакокрасочных материалов, коррозионные испытания металлов, радиационный контроль сырья, продукции, металлолома, вторичных ресурсов производства», — уточняется в сообщении.

Кроме того, аттестат позволяет также выдавать протоколы результатов испытаний по перечисленным объектам как независимая лаборатория. Всего в область аккредитации испытательной лаборатории ЦСТП входят 123 методики измерений различных объектов.