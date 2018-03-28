Главврач частной клиники задержан после участия в пресс-конференции НСН

Главный врач частной брянской клиники «Мед-Лайф» Александр Куприянов задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на представителей местного УМВД.

На официальном сайте ведомства опубликованы заявления о возбуждении уголовного дела «по факту мошенничества в частном медицинском учреждении», а также о задержании главного врача больницы и одного из координаторов. Наименование клиники и фамилии задержанных при этом не приводятся.

В заявлениях сообщается, что медицинское учреждение вводило в заблуждение граждан с помощью диагнозов с тяжёлыми заболеваниями, после получения которых, больных склоняли к оформлению кредитов. Отмечается, что в УМВД получили 13 заявлений от потерпевших, сумма причинённого им ущерба составила более миллиона рублей.

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Причина задержания Куприянова, который помимо поста главврача является председателем Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» в Брянской области и лидером обкома КПРФ , может быть связана с участием главврача в пресс-конференции НСН, посвящённой проблемам медицины в Брянске , заявил глава Центра социальных и политических исследований Георгий Фёдоров . Об этом он написал на своем странице в Facebook.

«А тем временем в Брянской области начались политические репрессии. Вчера задержан на 48 часов известный оппозиционер Александр Куприянов. Задержан грубо с использованием маски-шоу. Уверен, что это месть губернатора Богомаза за то, что Куприянов и группа граждан приехали в Москву на пресс-конференцию и рассказали о проблемах в Брянской области. Еще они провели серию одиночных пикетов у госучреждений в Москве», — написал Фёдоров.

По его мнению, губернатор области взбешён тем, что проблемы его региона стали выходить на федеральный уровень, а петицию за его отставку подписали более 10 000 человек. Также Фёдоров предупредил, что ожидает провокаций и запугивания в собственный адрес.