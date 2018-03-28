Англичанин с самым совершенным протезом в мире посетил фестиваль робототехники в Шатуре

Англичанин Найджел Экланд посетил фестивале «РобоБУМ» в Шатуре и показал подмосковным школьникам самый совершенный в мире бионический протез, которым можно управлять силой мысли. Фестиваль организовала и провела в среду школа №5, сообщил корреспондент «360».

Найджела Экланда называют «терминатором». Несколько лет назад в результате аварии он потерял руку. Теперь британец едва ли не самый узнаваемый инвалид в мире. Он носит совершенный на сегодняшний день бионический протез, такая рука может выполнять до 14 комбинаций. Англичанину протез помогает одеваться, завязывать шнурки и даже готовить. Намерение возникает в мозге, затем от него к мышцам сохранившейся части руки поступает электрический импульс, и от них сигнал передается электродам, которые встроены в руку.

Особые технологии разрабатывают и подмосковные школьники. Найджел познакомился с ними на фестивале робототехники.

За этими технологиями — будущее. Завтра мы будем пользоваться их работами. А для этого сегодня мы должны обучать через практику. Если мы будем использовать и развивать технологии чаще, мы будем делать мир лучше, и дети будут делать это — Найджел Экланд.

Роботов выставили ученики школ, детских садов и частной Академии юных гениев. Всего на фестивале представили более 60 разных роботов. Большинство из них могут приносить реальную пользу в повседневной жизни.

Здесь представлены

роботы-чистюли

роботы-художники

и даже

робот-пчела, которого смастерил второклассник для своей мамы. Механический помощник опыляет растения при любой погоде.

Робототехника уже является частью учебного процесса и робототехникой занимаются во внеурочной деятельности

Робототехника знакомит ребят с основами логики, исполнителями, алгоритмами и блок-схемами

в практическом применении. Ребята на занятиях с изучают принципы кодирования информации, в игровой форме узнавая о существовании двоичной системы счисления, самые любознательные — даже о троичной. В дальнейших планах школы — создать кружок образовательной робототехники и сформировать команду юных робототехников, которые достойно выступят не только на региональных соревнованиях, но и на всероссийских, с прицелом на международные.