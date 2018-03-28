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Англичанин с самым совершенным протезом в мире посетил фестиваль робототехники в Шатуре
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Англичанин с самым совершенным протезом в мире посетил фестиваль робототехники в Шатуре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Англичанин Найджел Экланд посетил фестивале «РобоБУМ» в Шатуре и показал подмосковным школьникам самый совершенный в мире бионический протез, которым можно управлять силой мысли. Фестиваль организовала и провела в среду школа №5, сообщил корреспондент «360».
Найджела Экланда называют «терминатором». Несколько лет назад в результате аварии он потерял руку. Теперь британец едва ли не самый узнаваемый инвалид в мире. Он носит совершенный на сегодняшний день бионический протез, такая рука может выполнять до 14 комбинаций. Англичанину протез помогает одеваться, завязывать шнурки и даже готовить. Намерение возникает в мозге, затем от него к мышцам сохранившейся части руки поступает электрический импульс, и от них сигнал передается электродам, которые встроены в руку.
Особые технологии разрабатывают и подмосковные школьники. Найджел познакомился с ними на фестивале робототехники.
За этими технологиями — будущее. Завтра мы будем пользоваться их работами. А для этого сегодня мы должны обучать через практику. Если мы будем использовать и развивать технологии чаще, мы будем делать мир лучше, и дети будут делать это  — Найджел Экланд.
Роботов выставили ученики школ, детских садов и частной Академии юных гениев. Всего на фестивале представили более 60 разных роботов. Большинство из них могут приносить реальную пользу в повседневной жизни.
Здесь представлены
роботы-чистюли
роботы-художники
и даже
робот-пчела, которого смастерил второклассник для своей мамы. Механический помощник опыляет растения при любой погоде.
Робототехника уже является частью учебного процесса и робототехникой занимаются во внеурочной деятельности
Наталья Веселова, начальник управления образования администрации г.о. Шатура.
Робототехника знакомит ребят с основами логики, исполнителями, алгоритмами и  блок-схемами
в практическом применении. Ребята на занятиях с изучают принципы кодирования информации, в игровой форме узнавая о существовании двоичной системы счисления, самые любознательные — даже о троичной. В дальнейших планах школы — создать кружок образовательной робототехники и сформировать команду юных робототехников, которые достойно выступят не только на региональных соревнованиях, но и на всероссийских, с прицелом на международные.
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