НАСА: США прекратят бюджетное финансирование МКС в 2025 г

МОСКВА , 28 мар — ПРАЙМ. США намерены прекратить бюджетное финансирование Международной космической станции (МКС) не в 2024 году, как предполагалось ранее, а в 2025 году, и далее предполагают передать американский сегмент в эксплуатацию коммерческим партнерам, говорится в докладе НАСА

"США планируют прекратить прямую финансовую поддержку МКС в 2025 году, после чего НАСА намерено полагаться на коммерческих партнеров для реализации исследовательских проектов", — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что решения о судьбе МКС будут приняты к 2024 году. «МКС совместно эксплуатируется всеми странами-участницами, поэтому любые инициативы любой из стран всегда обсуждаются всеми. Все решения о судьбе МКС будут приняты к 2024 году», — сказал в этой связи представитель Роскосмоса