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Макрон пришёл проститься с убитой в Париже француженкой еврейского происхождения
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Макрон пришёл проститься с убитой в Париже француженкой еврейского происхождения 

RT на русском 1 час назад
Президент Франции Эммануэль Макрон пришёл на похороны 85-летней француженки еврейского происхождения Мирей Кнолль, убитой в Париже, передаёт телеканал BFMTV. Отмечается, что французский лидер отправился на кладбище Баньё после выступления на траурной церемонии в память о погибшем жандарме Арно Бельтраме, который отдал свою жизнь для спасения заложницы.
Как ожидается, вечером во Франции пройдут «белые марши» в память об убитой и против антисемитизма.
Ранее сообщалось, что в Париже задержали двух подозреваемых в убийстве.
Тело Мирей Кнолль, которая в 1942 году вместе с матерью спаслась от Холокоста, было найдено на прошлой неделе в её квартире.
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