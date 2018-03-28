Макрон пришёл проститься с убитой в Париже француженкой еврейского происхождения

Президент Франции Эммануэль Макрон пришёл на похороны 85-летней француженки еврейского происхождения Мирей Кнолль, убитой в Париже, передаёт телеканал BFMTV. Отмечается, что французский лидер отправился на кладбище Баньё после выступления на траурной церемонии в память о погибшем жандарме Арно Бельтраме, который отдал свою жизнь для спасения заложницы.

Как ожидается, вечером во Франции пройдут «белые марши» в память об убитой и против антисемитизма.

Ранее сообщалось, что в Париже задержали двух подозреваемых в убийстве.

Тело Мирей Кнолль, которая в 1942 году вместе с матерью спаслась от Холокоста, было найдено на прошлой неделе в её квартире.