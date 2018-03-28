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В Фонд президентских грантов на первый конкурс подано 117 заявок от НКО Самарской области
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В Фонд президентских грантов на первый конкурс подано 117 заявок от НКО Самарской области 

Волга Ньюс 1 час назад
Самым активным регионом по количеству заявок, исключая Москву и Санкт-Петербург, оказалась Волгоградская область. От нее в фонд поступило 404 проекта. На втором месте Татарстан — 359 проектов, на третьем Башкортостан — 310 проектов.
Традиционно самое популярное грантовое направление среди участников конкурса — «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», по нему представлено 16% проектов. Здесь можно отметить проект «Лето с футбольным мячом» от «Самарской областной федерации футбола», проект «С гимнастикой — к новой жизни» (создание модели физического развития для детей с синдромом Дауна) от реготделения «Всероссийской федерации эстетической гимнастики», проект «Летний спортивный лагерь „Жигули basket 2018“ от АНО „Баскетбольная лига Тольятти“.
13% заявок подано по направлению „Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения“. Здесь в том числе представлены проект „Русская инженерная школа“ от „Института направленного профессионального образования“, проект „Школа компьютерного творчества“ от Центра информационного развития „Генезис“ и проект „Я хочу работать“ от Самарского института профсоюзного движения.
Еще 12,5% — по направлению „Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан“. В нем представлены в частности проект „На пути к инклюзивному обществу“ от Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников „Десница“, проект „PROдвижение к активной жизни“ от Самарской городской общественной организации больных рассеянным склерозом, проект „Комплексное сопровождение семей и реабилитация детей с ОВЗ“ от Благотворительного фонда развития города „Добрый город“.
На конкурс заявлено 200 долгосрочных проектов, среди них — проект „Обеспечение мероприятий по поиску пропавших людей“ от Самарского реготделения „Всероссийского студенческого корпуса спасателей“.
3,4 тыс. некоммерческие организации впервые подали заявки в Фонд президентских грантов. Из них 2,8 тыс. НКО вообще первый раз участвуют в этом конкурсе.
В течение пяти рабочих дней со дня подачи каждая заявка проходит процедуру проверки и регистрации в фонде. Окончательный список проектов, допущенных до независимой экспертизы, будет сформирован к 3 апреля. Итоги конкурса будут подведены до 1 июня.
Напомним, на первый конкурс прошлого года было подано 6,6 тыс. проекта. Тогда это был рекордный показатель с 2006 года.
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