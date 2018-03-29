В Советском районе Самары уберут незаконные гаражи, автостоянку и киоски

Первый вопрос, который был задан на встрече, касался нехватки мест в школе №176. По словам жителей, школа работает в две смены с максимальной загрузкой, при этом число детей в микрорайоне продолжает расти. По словам Алексея Дегтева, выходом из ситуации может стать строительство корпуса для учеников начальных классов на прилегающей территории вдоль по улице Запорожской. Под строительство корпуса будет использован участок земли, на котором сейчас находится недействующее медицинское учреждение. С областным минздравом уже достигнута договоренность о передаче части земли муниципалитету под строительство школы, а оставшийся участок будет использован для размещения детского поликлинического отделения, в котором микрорайон также нуждается.

На вопрос представительницы инициативной группы молодых родителей, спросившей, когда будет достроен детский сад на Георгия Ратнера, 25, Елена Лапушкина ответила, что сейчас изыскиваются средства на завершение работ, и, возможно, в четвертом квартале 2018 года детский сад будет введен в эксплуатацию. Власти учтут обращения жителей по поводу состояния подъездных путей к детсаду — с наступлением благоприятных погодных условий «картами» отремонтируют дорожное полотно на улице Ратнера и включат освещение дороги в план благоустройства.

Также на встрече жителям рассказали, что в 2018 году планируется привести в нормативное состояние 18 дворовых проездов Советского района и ликвидировать незаконную рекламу. Глава района Вадим Бородин сообщил, что этой весной демонтируют и вывезут 25 объектов потребительского рынка, 60 нелегальных гаражей и уберут незаконную автостоянку по адресу улица Партизанская, 177А, которая вызывает недовольство жителей близлежащих домов.

Жители поинтересовались, будут ли предприниматься меры по возрождению. Елена Лапушкина подчеркнула, что стадион, являющийся знаковым местом для горожан, планируется к восстановлению. Администрация сейчас рассматривает различные варианты финансирования этой работы. Параллельно департаменту градостроительства и департаменту физической культуры и спорта даны поручения изучить типовые проекты реконструкции стадионов и рассмотреть возможность их реализации на «Заре».