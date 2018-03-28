Интернет-технологии в «кубе»: творить на новой площадке будут юные айтишники Вологды

Первый детский центр IT-творчества «IT-cube» организуют на базе Детско-юношеского центра «Лидер». Компьютерные технологии там будут осваивать вологжане от 9 до 17 лет. Проект новой площадки допобразования, которая появится на Разина, 25, реализуют на средства федерального гранта почти в 10 миллионов рублей.

Эти средства направят на переоборудование помещений и разработку программ обучения. «Куб» будет представлять четыре полноценных образовательных пространства разной направленности.

Mobile cube будет рассчитан на детей от 9 лет, там реализуют программу по изучению языка Java, тестированию и созданию приложений для Android. В Data cube подростки от 12 лет смогут заниматься проектированием и администрированием баз данных. Пространство Web cube будет рассчитано на разработку дизайна web-сайтов, установку и настройку серверов для сайтов, изучение основ HTML и CSS, языка JavaScript. Net cube заинтересует старших подростков от 15 лет, где они смогут научиться администрированию, настройке персональных компьютеров и серверов, созданию и поддержке локальных сетей.

«Отрадно, что, во-первых, муниципальное учреждение сумело выиграть грант. Во-вторых, сегодня развитие IT-технологий, развитие различных инициатив в этой сфере, безусловно, является драйвером для молодежи. Поэтому новое содержание допобразования, новые методики, новые технологии и сама идея «IT-куба», реализуемая в областной столице, безусловно, вызовет интерес у детей и позволит дополнительно охватить не менее 400 детей программами дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности», — рассказал заместитель Губернатора области Олег Васильев

Напомним, заявку на участие в конкурсе в рамках приоритетного проекта Минобразования , направленного на развитие доступного допобразования, Детский центр «Лидер» направил еще в январе, заручившись поддержкой города и области. Проект предполагает софинансирование, на его реализацию из казны города и региона выделят по три миллиона рублей, еще четыре миллиона рублей добавят партнеры проекта — городские предприятия, заинтересованные в подготовке перспективных кадров для сферы интернет-технологий.

«IT-cube» станет еще одной площадкой дополнительного образования и интеллектуального развития детей и подростков в сфере интернет-технологий. Центр будет работать по четырем образовательным направлениям-кубам. Причем, базовым форматом станет проектная деятельность. Это могут быть проекты как внутри каждого из направлений, так и совместные «межкубовые» проекты. Фактически это будут законченные научные исследования или инженерно-технические разработки, а результатом станет конкретный продукт или решение той или иной задачи», — пояснил заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа

Помещения для новой образовательной площадки площадью в 500 кв. метров отремонтируют. Помимо образовательных пространств, там появится коворкинг-центр, лекторий, шахматная гостиная, медиатека и серверная.

Цветовая гамма пространств пока не определена, однако уже сейчас известно, что с января будущего года проект войдет в федеральную франшизу и будет развиваться в едином ключе и под одним брендом. Предполагается, что «IT-cube» начнет работать с сентября этого года.