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ФАС признала незаконной рекламу фестиваля Jameson Block Party
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ФАС признала незаконной рекламу фестиваля Jameson Block Party 

Rambler News Service 1 час назад
Федеральная антимонопольная служба признала рекламу фестиваля Jameson Block Party незаконной, сообщает ведомство.
«Антимонопольный орган установил, что все распространенные материалы, отвечали признакам рекламы. Объектами рекламирования являлись мероприятие «Jameson Block Party», средства индивидуализации виски «Jameson», а также виски под торговой маркой «Jameson». Соответственно, указанная реклама была рекламой алкогольной продукции в сети Интернет, что прямо запрещается действующим законодательством», — говорится в сообщении ведомства.
Вместе с этим ФАС заявила о подготовке материалов к возбуждению дел против четырех юридический лиц.
«Рекламораспространителям ненадлежащей рекламы — компаниям «Артком Медиа», «Рэп.ру», «Компания Афиша» и ИП Кирьянов М. В. выданы предписания о прекращении нарушения. В настоящий момент в отношении их готовятся материалы к возбуждению дел об административных правонарушениях, которые позволят определить размеры штрафов», — говорится в сообщении.
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