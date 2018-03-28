Первый виртуальный судебный процесс по британскому праву

Великобритании впервые в истории состоялся полностью виртуальный судебный процесс, в котором судья, истец и представитель ответчика общались между собой через специальную «закрытую» сеть, разработанную по заказу Минюста Соединенного королевства.

Система «цифрового правосудия» основана на программном обеспечении Skype и представляет собой особую пользовательскую сеть с ограниченным доступом. Управление осуществляется судьей, который может в любой момент одной кнопкой «поставить на паузу» судебное заседание и вывести на свой специальный широкоформатный монитор до четырех окон с изображением участников процесса. Доступ к заседанию они получают по специальной ссылке. Правила поведения на виртуальных слушаниях не отличаются от обычных, это также касается запрета на употребление еды и напитков, кроме воды. Рядом с ответчиком и истцом разрешено находиться друзьям или адвокатам, но только в поле зрения судьи. Аудиозапись запрещена.

По свидетельству репортеров The Guardian , посетивших пилотное заседание, на нем рассматривался налоговый спор между владельцем строительной фирмы и Королевской налоговой службой . Судья находился в одном из арбитражных судов в центре Лондона. Истец во второй инстанции оспаривал налоговый штраф в £1200 из своего дома в Белфасте. Из офиса в столице Северной Ирландии выступали и представители ответчика. ​Для обеих сторон провели предварительный инструктаж по телефону. Заседание, длившееся два часа, судья «ставил на паузу» несколько раз, в том числе из-за технических неполадок: возникли проблемы со звуком у ответчика и с «картинкой» у истца из-за видеокамеры его ноутбука. В целом трансляция шла с небольшой задержкой, которую техники объяснили низкой пропускной способностью интернет-канала у одного из пользователей. В конце заседания судья поблагодарил участников за терпение и удалился для подготовки решения.

Издание отмечает, что специальная программа по цифровой модернизации британского судопроизводства, оцениваемая в £1 млрд, сделает правосудие более доступным для граждан, а также позволит сократить расходы на содержание судов. По планам британского Минюста, в перспективе в виртуальном режиме будут проводиться гражданские и уголовные процессы.