Международные автоперевозки грузов в 2017 г. выросли на 15%, до 30 млн тонн 

«Российскими перевозчиками перевезено 14 млн тонн, что на 12% выше уровня 2016 года. Выполненные ими в 2017 году объемы грузоперевозок достигли предкризисного уровня», — говорится в сообщении.
Как отметил глава Агентства автомобильного транспорта Алексей Двойных, прирост объемов у российских перевозчиков наблюдается в сообщении практически со всеми странами ЕС, в частности по наиболее грузоемким: Финляндия (+7%), Польша (+16%), Германия (+15%), Латвия (+27%), Италия (+7%). Продолжают активно наращиваться объемы перевозок с Китаем (+13%) и большинством стран СНГ. Доля российских перевозчиков соответствует 45%. Доля перевозчиков третьих стран на российском рынке снизилась до 11,5%.
В 2017 году российские перевозчики получили 1,5 млн иностранных разрешений, что на 10% превышает уровень 2016 года.
Также, как отмечает Росавтотранс, в середине марта транспортные ведомства России и КНР согласовали и парафировали новый текст проекта межправсоглашения о международном автомобильном сообщении. Россия и Китай договорились провести в середине 2018 года тестовые пассажирский и грузовой автопробеги. Специальные рейсы пройдут по маршруту Далянь — Новосибирск через Харбин, Маньчжурию и Забайкальск.
Помимо этого, подписаны соглашения о международном автомобильном сообщении с Республикой Молдова, с Республикой Армения, с Республикой Кипр. Ведется активная работа по обновлению действующих соглашений с Киргизией, Казахстаном, Беларусью, Эстонией, Болгарией, Турцией. «Разрабатываются новые соглашения с Ираком, Марокко, Южной Кореей, Пакистаном и Ливаном. Это позволит российским перевозчикам осваивать другие направления перевозок и обеспечивать увеличение внешнеторгового оборота России», — дополнил Двойных.