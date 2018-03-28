Международные автоперевозки грузов в 2017 г. выросли на 15%, до 30 млн тонн

«Российскими перевозчиками перевезено 14 млн тонн, что на 12% выше уровня 2016 года. Выполненные ими в 2017 году объемы грузоперевозок достигли предкризисного уровня», — говорится в сообщении.

Как отметил глава Агентства автомобильного транспорта Алексей Двойных , прирост объемов у российских перевозчиков наблюдается в сообщении практически со всеми странами ЕС , в частности по наиболее грузоемким: Финляндия (+7%), Польша (+16%), Германия (+15%), Латвия (+27%), Италия (+7%). Продолжают активно наращиваться объемы перевозок с Китаем (+13%) и большинством стран СНГ. Доля российских перевозчиков соответствует 45%. Доля перевозчиков третьих стран на российском рынке снизилась до 11,5%.

В 2017 году российские перевозчики получили 1,5 млн иностранных разрешений, что на 10% превышает уровень 2016 года.