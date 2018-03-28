Врачи отказали Пугачевой в пластике из-за проблем с сердцем

Певица Алла Пугачева рассказала, что несколько лет назад врачи отказались делать ей пластическую операцию из-за проблем с сердцем, диабета и вредных привычек.

Певица рассказала, что несколько лет назад она приезжала в одну московскую клинику на консультацию, сообщает « Комсомольская правда

«Хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет», — объяснила Пугачева.

«Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций», — заключила она.

По данным издания, из-за проблем с сердцем певице ранее пришлось пережить четыре операции. В 2010 году — стентирование в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерии. А до этого у артистки были две операции на сердце в Медико-хирургическом центре имени Пирогова. В мае 2017 года Примадонне пришлось лечь в НИИ имени Вишневского, где ей поставили еще один стент.

Напомним, на прошлой неделе Пугачева призналась поклонникам, что резко стареет, ей трудно ходить и дышать.