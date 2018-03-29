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Алла Пугачева: «Придется стареть красиво»
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Алла Пугачева: «Придется стареть красиво» 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Алла Пугачева сейчас в прекрасной форме. Артистка скоро отметит 69-летие, но в отличие от сверстников на проблемы с лишним весом она не жалуется. Долгое время ходили слухи о том, что дива обращалась за помощью к пластическим хирургам. И как выяснилось, Пугачева действительно была у бьюти-профи.
Сейчас Алла Борисовна нередко появляется на мероприятиях в мини-юбках и даже шортах. По словам друзей, она придерживается здоровой диеты, немало времени проводит в бассейне. А что касается пластики…
«Несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций», — цитирует звезду eg.ru.
Между прочим, недавно Примадонна пожаловалась на проблемы со здоровьем и попросила хейтеров успокоиться. «Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше».
Источник фото: Globallookpress.com
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