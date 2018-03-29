Алла Пугачева: «Придется стареть красиво»

Алла Пугачева сейчас в прекрасной форме. Артистка скоро отметит 69-летие, но в отличие от сверстников на проблемы с лишним весом она не жалуется. Долгое время ходили слухи о том, что дива обращалась за помощью к пластическим хирургам. И как выяснилось, Пугачева действительно была у бьюти-профи.

Сейчас Алла Борисовна нередко появляется на мероприятиях в мини-юбках и даже шортах. По словам друзей, она придерживается здоровой диеты, немало времени проводит в бассейне. А что касается пластики…

«Несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций», — цитирует звезду eg.ru

Между прочим, недавно Примадонна пожаловалась на проблемы со здоровьем и попросила хейтеров успокоиться. «Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше».

Источник фото: Globallookpress.com