Как вернуться жить в Россию из Беларуси 

Закон
"Родился я в 1952 году в городе Приозерске Ленинградской области. Женился на белоруске и переехал в Беларусь. А сейчас хочу вернуться в Россию и получить российское гражданство. Какие нужны для этого документы?Виктор Лютиков, Речица".
Как рассказали корреспонденту «СОЮЗа» в Департаменте по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси, для выезда гражданина Беларуси на постоянное проживание за пределы страны нужно оформить специальный паспорт и затем встать на консульский учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства постоянного проживания. Для получения паспорта серии РР заполняется заявление, предъявляется общегражданский паспорт гражданина Беларуси, свидетельство о рождении, 4 цветные фото, соответствующие возрасту размером 40 на 50 мм, свидетельства о заключении брака, о рождении детей (если есть), трудовая книжка и квитанция об оплате услуг. Для пенсионеров — это одна базовая величина, или 24,5 рубля, на сегодняшний день.
Кроме того, гражданин, желающий постоянно проживать за границей, должен исполнить все свои обязательства. В частности, уплатить налоги, закрыть дело, если являлся индивидуальным предпринимателем, перечислить алименты и возместить расходы на содержание своих детей, находящихся на гособеспечении. Только в этом случае мигранта снимут с регистрационного учета.
Право
Может ли белорус в России устроиться на работу по паспорту?
"Могут ли работодатели в России принять меня на работу только на основании паспорта гражданина Беларуси. Если нет, то что дополнительно мне нужно для этого?Антон Григорьев".
Татьяна Смирнова, советник Департамента правового обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства:
В соответствии со ст. 7 Договора между РФ и РБ о равных правах граждан от 25.12.1998 граждане России и Беларуси имеют равные права на трудоустройство, оплату труда, трудовая деятельность регулируется на основе трудового договора (контракта) в соответствии с законодательством о труде. Договаривающиеся стороны обеспечивают взаимное признание трудового стажа. Решением Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 N 4 «О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий» предусмотрено, что граждане Беларуси имеют равные с российскими гражданами социально-трудовые права. Согласно документу в отношении белорусов не действует режим регулирования привлечения и использования иностранной рабочей силы, для приема на работу разрешения не требуется.
В соответствии с Соглашением между Правительством РФ и РБ о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 27.02.1996 и ст. 97 Договора о ЕАЭС в России признаются документы об образовании, выданные образовательными организациями Беларуси, без проведения установленных законодательством РФ процедур признания документов об образовании. Исключение — занятие педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельностью в РФ. В этом случае необходимо пройти установленную процедуру признания документов. Согласно ст. 11 Трудового кодекса РФ на территории России на трудовые отношения, в том числе и с участием иностранных граждан, распространяются правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Таким образом, оформление на работу граждан Беларуси происходит по тем же правилам и в том же порядке, как и россиян. Осуществлять трудовую деятельность в России белорусы могут, как по трудовому договору, так и по гражданско-правовому договору. При заключении трудового договора нужны следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; документ об образовании, квалификации или специальных знаниях.