Как вернуться жить в Россию из Беларуси

Закон

Как рассказали корреспонденту «СОЮЗа» в Департаменте по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси, для выезда гражданина Беларуси на постоянное проживание за пределы страны нужно оформить специальный паспорт и затем встать на консульский учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства постоянного проживания. Для получения паспорта серии РР заполняется заявление, предъявляется общегражданский паспорт гражданина Беларуси, свидетельство о рождении, 4 цветные фото, соответствующие возрасту размером 40 на 50 мм, свидетельства о заключении брака, о рождении детей (если есть), трудовая книжка и квитанция об оплате услуг. Для пенсионеров — это одна базовая величина, или 24,5 рубля, на сегодняшний день.

Кроме того, гражданин, желающий постоянно проживать за границей, должен исполнить все свои обязательства. В частности, уплатить налоги, закрыть дело, если являлся индивидуальным предпринимателем, перечислить алименты и возместить расходы на содержание своих детей, находящихся на гособеспечении. Только в этом случае мигранта снимут с регистрационного учета.

Право

Может ли белорус в России устроиться на работу по паспорту?

"Могут ли работодатели в России принять меня на работу только на основании паспорта гражданина Беларуси. Если нет, то что дополнительно мне нужно для этого?Антон Григорьев".

Татьяна Смирнова , советник Департамента правового обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства:

В соответствии со ст. 7 Договора между РФ и РБ о равных правах граждан от 25.12.1998 граждане России и Беларуси имеют равные права на трудоустройство, оплату труда, трудовая деятельность регулируется на основе трудового договора (контракта) в соответствии с законодательством о труде. Договаривающиеся стороны обеспечивают взаимное признание трудового стажа. Решением Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 N 4 «О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий» предусмотрено, что граждане Беларуси имеют равные с российскими гражданами социально-трудовые права. Согласно документу в отношении белорусов не действует режим регулирования привлечения и использования иностранной рабочей силы, для приема на работу разрешения не требуется.