Участники акции протеста у свалки в Коломенском районе сообщили о задержаниях

Полицейские, прибывшие на место, через мегафон обращаются к гражданам с требованием навести порядок и называют их действия незаконными. Как рассказал «Говорит Москва » житель подмосковной Коломны Андрей Шанин , протестующие дежурят у свалки уже четвёртый день.

«Наши коломенские машины нормально проезжают на полигон. Но людей теснят. Пригнали Росгвардию. Несколько человек, по слухам, забрали. Здесь была организована раздача еды. Баррикад тут не было, просто люди еду приносили, раскладывали. Вот это всё ломают, убирают. Губернатор Вробьёв вчера сказал, что полигон будет закрыт, а сегодня пригнали Росгвардию. Здесь люди караулят уже четвёртые сутки. Уходить никто не собирается. Наш полигон работал изначально только с коломенским мусором, а потом пошли по 200-300 фур ежедневно московские и из области. Стало невозможно жить местным. Сейчас власти пока прекратили этот поток. Полигон не рассчитан на такой объём. Сюда грунт не завозили, а завезли столько мусора, что может быть второе «Ядрово» или даже хуже».