Ещё
Участники акции протеста у свалки в Коломенском районе сообщили о задержаниях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Участники акции протеста у свалки в Коломенском районе сообщили о задержаниях 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Полицейские, прибывшие на место, через мегафон обращаются к гражданам с требованием навести порядок и называют их действия незаконными. Как рассказал «Говорит Москва» житель подмосковной Коломны Андрей Шанин, протестующие дежурят у свалки уже четвёртый день.
«Наши коломенские машины нормально проезжают на полигон. Но людей теснят. Пригнали Росгвардию. Несколько человек, по слухам, забрали. Здесь была организована раздача еды. Баррикад тут не было, просто люди еду приносили, раскладывали. Вот это всё ломают, убирают. Губернатор Вробьёв вчера сказал, что полигон будет закрыт, а сегодня пригнали Росгвардию. Здесь люди караулят уже четвёртые сутки. Уходить никто не собирается. Наш полигон работал изначально только с коломенским мусором, а потом пошли по 200-300 фур ежедневно московские и из области. Стало невозможно жить местным. Сейчас власти пока прекратили этот поток. Полигон не рассчитан на такой объём. Сюда грунт не завозили, а завезли столько мусора, что может быть второе «Ядрово» или даже хуже».
Ранее после акций протеста жителей Волоколамска был введён режим ЧС на территории полигона «Ядрово». После выброса газа десятки жителей города, в основном дети, пожаловались на головокружение и тошноту.
Говорит Москва: последние новости
Скворцова: экспертиза тел погибших при пожаре в «Зимней вишне» займёт 21 день Меняйло объяснил, зачем держал Тулеева за руку на совещании у Путина Наталья Водянова призвала объявить национальный траур по жертвам пожара в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке252
Захарова плачет третий день91
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Названы герои трагедии в Кемерово31
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома44
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение