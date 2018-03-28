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«Золотой фонд» УрФО. Предприниматель из Уренгоя печёт самый вкусный хлеб
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«Золотой фонд» УрФО. Предприниматель из Уренгоя печёт самый вкусный хлеб 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Предприниматель из поселка Уренгой Пуровского района Ирина Лескова отмечена почетным знаком «Золотой фонд региона» Уральского федерального округа.
Предприниматель начала свое дело двадцать лет назад. Тогда в её бизнесе было занято два человека. Сегодня в мини-пекарне, магазине, столовой и кафе трудятся 65 человек. Новому направлению бизнеса — развитию кафе — Ирина Лескова уделяет особое внимание.
«Очень хочу, чтобы жители поселка и гости имели место, в котором могли бы не просто поесть, но и достойно отдохнуть после рабочих дней. Поэтому основное внимание коллектива направлено на качество предоставляемого сервиса, — рассказала предприниматель о своих буднях. — Кроме того, в сфере торговли в последние годы происходят кардинальные изменения. Чтобы сохранить бизнес в новых условиях и, соответственно, рабочие места, мы разработали собственную стратегию и уже начинаем воплощать её в жизнь».
Предприятие «Дока-хлеб» — многократный участник и победитель межрегиональных выставок «Малый и средний бизнес Ямала», в которых оно представляло Пуровский район. Ирина Лескова является обладателем премии «Золотой фонд Приволжья, Урала и Сибири», ей вручена медаль «За отличие в торговле и общественном питании», — сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района.
Знаком «Золотой фонд региона» в УрФО отмечают проработавших пятнадцать и более лет руководителей субъектов хозяйственной деятельности, общественных объединений, некоммерческих организаций, органов государственной власти и местного самоуправления за вклад в социально-экономическое и инновационное развитие субъектов РФ, плодотворные предпринимательские и гражданские инициативы, направленные на развитие территорий и повышение благосостояния людей.
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