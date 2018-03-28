«Золотой фонд» УрФО. Предприниматель из Уренгоя печёт самый вкусный хлеб

Предприниматель из поселка Уренгой Пуровского района Ирина Лескова отмечена почетным знаком «Золотой фонд региона» Уральского федерального округа.

Предприниматель начала свое дело двадцать лет назад. Тогда в её бизнесе было занято два человека. Сегодня в мини-пекарне, магазине, столовой и кафе трудятся 65 человек. Новому направлению бизнеса — развитию кафе — Ирина Лескова уделяет особое внимание.

«Очень хочу, чтобы жители поселка и гости имели место, в котором могли бы не просто поесть, но и достойно отдохнуть после рабочих дней. Поэтому основное внимание коллектива направлено на качество предоставляемого сервиса, — рассказала предприниматель о своих буднях. — Кроме того, в сфере торговли в последние годы происходят кардинальные изменения. Чтобы сохранить бизнес в новых условиях и, соответственно, рабочие места, мы разработали собственную стратегию и уже начинаем воплощать её в жизнь».

Предприятие «Дока-хлеб» — многократный участник и победитель межрегиональных выставок «Малый и средний бизнес Ямала», в которых оно представляло Пуровский район. Ирина Лескова является обладателем премии «Золотой фонд Приволжья, Урала и Сибири», ей вручена медаль «За отличие в торговле и общественном питании», — сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района.