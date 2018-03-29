На участке СВХ готова часть эстакады через Большую Академическую улицу

Завершен монтаж конструкций пролетных строений эстакады через Большую Академическую улицу на участке Северо-Восточной хорды от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

— Строители ведут подготовительные работы для бетонирования плиты проезжей части — монтируют опалубку, устанавливают арматуру будущей бетонной конструкции, — уточнил Андрей Бочкарев

Полностью работы на участке хорды должны быть завершены в IV квартале 2018 года. (то)