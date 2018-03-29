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На участке СВХ готова часть эстакады через Большую Академическую улицу
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На участке СВХ готова часть эстакады через Большую Академическую улицу 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Завершен монтаж конструкций пролетных строений эстакады через Большую Академическую улицу на участке Северо-Восточной хорды от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
— Строители ведут подготовительные работы для бетонирования плиты проезжей части — монтируют опалубку, устанавливают арматуру будущей бетонной конструкции, — уточнил Андрей Бочкарев.
Полностью работы на участке хорды должны быть завершены в IV квартале 2018 года. (то)
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