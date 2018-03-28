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В Зеленоградске будут ловить тех, кто не убирает за своими собаками
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Зеленоградске будут ловить тех, кто не убирает за своими собаками 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Зеленоградске планируется выделить площадку для выгула собак. Тех же, кто не убирает за своими питомцами, будут штрафовать. Как сообщается на странице газеты «Волна» в Facebook, об этом стало известно во время совещания в администрации городского округа.
«Ещё один вопрос — выгул собак на променаде, на пляже и в парке. Зачастую хозяева собак не убирают за ними, пакетики для сбора экскрементов не используют, поэтому поступает много жалоб от местных жителей и туристов», — пишет издание.
Отмечается, что муниципальные власти пообещали выделить конкретную площадку для выгула животных за пределами прибрежной и парковой зоны.
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