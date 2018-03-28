В Зеленоградске будут ловить тех, кто не убирает за своими собаками

Зеленоградске планируется выделить площадку для выгула собак. Тех же, кто не убирает за своими питомцами, будут штрафовать. Как сообщается на странице газеты «Волна» в Facebook, об этом стало известно во время совещания в администрации городского округа.

«Ещё один вопрос — выгул собак на променаде, на пляже и в парке. Зачастую хозяева собак не убирают за ними, пакетики для сбора экскрементов не используют, поэтому поступает много жалоб от местных жителей и туристов», — пишет издание.

Отмечается, что муниципальные власти пообещали выделить конкретную площадку для выгула животных за пределами прибрежной и парковой зоны.