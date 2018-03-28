Мимо УК и прочего ЖКХ. Спасут ли потребителей прямые расчёты?

Предполагается, что новые нормы сократят воровство управляющих компаний. Но воронежцы набили уже много шишек и знают: любые изменения коммунального законодательства таят подводные камни, а то и рифы. Не приведут ли новации к росту оплаты, тем более что скоро последнее муниципальное коммунальное предприятие окажется в управлении частников?

Кто «затейник»?

Новый закон должен отрегулировать практику, которая уже есть в Воронеже, — многие горожане и так рассчитываются напрямую с ресурсовиками. Предполагается, что жители дома смогут провести общее собрание и заключить прямые договоры на поставку горячей и холодной воды, водоотведение, отопление, вывоз мусора. У ресурсоснабжающей организации будет не более трёх месяцев, чтобы начать рассылать свои квитанции.

С другой стороны, инициатива может исходить и от самих ресурсовиков. Они смогут в одностороннем порядке разорвать договор с УК, если та задолжала больше, чем за два месяца. Прямой договор будет заключаться автоматически — никакие документы подписывать не понадобится, однако ресурсоснабжающую организацию обяжут уведомить собственников.

И, наконец, предполагается, что в новостройках после сдачи их в эксплуатацию схема прямых договоров будет действовать автоматически.

Большая разница

Закон обсуждался давно и подавался чуть не как панацея для российского ЖКХ. Но стоит ли радоваться?

«Вопрос неоднозначный, — считает председатель общественного совета по ЖКХ при мэре Воронежа Лариса Тулинова. — Есть жители, которые платят невовремя, накапливая квитанции. А УК может перечислить только то, что ей заплатили, ведь ресурсо­снабжающая организация требует полной оплаты. Так что для УК и ТСЖ переход на прямые расчёты даже удобен. А ресурсоснабжающая организация быстрее наведёт порядок с должниками. С другой стороны, ресурсоснабжающая организация тоже должна начислять плату за общедомовое потребление не выше норматива. Но куда будет деваться разница? Не получится ли так, что все мы снова перейдём на фактическое потребление по счётчику?»

Кроме того, переход на фактическое потребление может привести к возобновлению скандалов вокруг ОДН, когда добросовестные жильцы платят за соседа, который ворует ресурсы.

«И ещё. По договору управления внутридомовые коммуникации должны содержать УК, — продолжает Лариса Тулинова. — Но будут ли они это делать в полном объёме после перехода на прямые расчёты? Многие, особенно крупные, УК и сейчас в дома не заходят. При этом сменить управленцев у нас очень сложно — УК считают деньги жителей прибылью и не хотят расставаться со своим бизнесом. Нужны инициативные жильцы, которые разбираются в нюансах законодательства».

Между тем это не все перемены, которые коснутся поставки ресурсов. Сейчас, например, идёт подготовка к передаче в концессию муниципального казённого предприятия «Воронежтеплосеть», отапливающего почти треть городских многоэтажек. В своё время этому предприятию достались самые ветхие сети, и переход хозяйства к частнику вполне может привести к росту тарифа. Ведь концессионер должен будет вложить деньги в восстановление сетей. Естественно, что это захотят сделать за счёт потребителя.