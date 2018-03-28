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«Это был очень хороший, талантливейший человек»: Светлана Дружинина почтила память Анофриева
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Это был очень хороший, талантливейший человек»: Светлана Дружинина почтила память Анофриева 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Teleprogramma.pro уже сообщала, что сегодня, 28 марта, на 88-м году жизни скончался великий актер, режиссер и автор песен ко многим кинофильмам Олег Анофриев. Трагическую новость на своей странице сообщил актер Александр Олешко. Он поблагодарил Олега Андреевича за совместную работу, дружбу и общение, но не уточнил, что стало причиной смерти его смерти. Почтила память Анофриева и Светлана Дружинина.
«Это был очень хороший, очень светлый, талантливейший человек и партнёр. Если хотите, он будет жить вечно, потому, что его «Песня Трубадура» (из мультфильма «Бременские музыканты». — прим.ред), его исполнение, его творческие труды будут долго-долго радовать нас и создавать нам праздничное настроение. Светлая память Олегу Анофриеву», — сказала Дружинина в интервью телеканалу RT. О месте и дате похорон актера и режиссера будет сообщено позднее.
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Добавим, что Анофриев знаком отечественному зрителю по многим фильмам, где выступал в самых разных амплуа: от режиссера, до актера-озвучания и автора песен. Среди них: «Гардемарины, вперед!», «Лунная дорожка», «После дождичка в четверг» и другие.
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