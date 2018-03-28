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Под Гатчиной спасли котёнка, который несколько дней провёл в вентиляционной шахте
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Под Гатчиной спасли котёнка, который несколько дней провёл в вентиляционной шахте 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В деревне Шпаньково Гатчинского района Ленобласти участники поисково-спасательного отряда «Экстремум» спасли котёнка, который больше трёх суток провёл в вентиляционной шахте.
Спасательная операция проводилась в два этапа: сперва участники отряда опустили в шахту специальную мини-камеру, чтобы определить, где именно находится котёнок, а затем с помощью специальных инструментов приступили к его вызволению.
К счастью, владельцы квартиры на первом этаже пошли навстречу участникам спасательного отряда и позволили сделать небольшое отверстие в стене, чтобы вытащить застрявшего котёнка.
По словам участников отряда, котёнок был сильно обезвожен, но получил первую помощь и теперь его здоровью ничто не угрожает.
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