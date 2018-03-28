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В Ярославле впервые за 70 лет прозвонил колокол в храме. Это посвятили Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ярославле впервые за 70 лет прозвонил колокол в храме. Это посвятили Кемерово 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сегодня на колокольню Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря установили колокола. И первый звон главного колокола посвятили семьям погибших в страшном пожаре в торговом центре в Кемерово.
— Сегодня освятили колокола, голос которых обитель не слышала около 70 лет, — поделился в своих соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Монастырь реставрируют на деньги Москвы, которые подарила Ярославлю столица на обновление зоны ЮНЕСКО, речь идёт о 600 миллионах рублей. Его куполам вернули исторический вид. Вся реставрация с обновлением фасадов обители и укреплением фундамента обошлась в 90 миллионов рублей.
Впервые за 70 лет монастырю вернули колокола
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