В Ярославле впервые за 70 лет прозвонил колокол в храме. Это посвятили Кемерово 

Сегодня на колокольню Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря установили колокола. И первый звон главного колокола посвятили семьям погибших в страшном пожаре в торговом центре в Кемерово.
— Сегодня освятили колокола, голос которых обитель не слышала около 70 лет, — поделился в своих соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Монастырь реставрируют на деньги Москвы, которые подарила Ярославлю столица на обновление зоны ЮНЕСКО, речь идёт о 600 миллионах рублей. Его куполам вернули исторический вид. Вся реставрация с обновлением фасадов обители и укреплением фундамента обошлась в 90 миллионов рублей.
Впервые за 70 лет монастырю вернули колокола