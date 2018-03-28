Мыльный пузырь. Станут ли концессионеры «экономическим чудом» для Воронежа 

На дворе кризис, а значит, денег повсеместно не хватает. Чтобы залатать бюджетные дыры, чиновники действуют привычным образом: взвинчивают поборы с предпринимателей. При этом между ними и бюджетом подчас появляются посредники — так называемые концессионеры. Поможет ли новая схема наполнить казну или окончательно разорит предпринимателей, лишив город последних источников дохода?
В хорошие руки…
Яркий пример — подземный переход у цирка. В феврале мэрия, наконец, сделала то, что планировала — передала переход в концессию. Договор был заключён с компанией «Меридиан» — единственной допущенной к конкурсу фирмой.
Для чего понадобилась концессия? По логике вице-мэра Алексея Антиликаторова, город рискует, предоставляя торговые места в аренду. Есть судебная практика, когда арендаторы оспаривают включённые в договор обременения. А в случае с подземным переходом речь идёт не только о чистоте, но и о безопасности. Зато механизм концессии позволяет сделать все требования обязательными. Так, инвестор должен будет вложить 60 млн руб. в реконструкцию.
Проект реконструкции городская власть представила ещё в конце прошлого года. Картина рисовалась благостная: антивандальные светильники, излучающие мягкий рассеянный свет, декоративный состаренный кирпич, зона отдыха вместо снесённых в центре киосков… Словом — разительный контраст с нынешним пейзажем в стиле 1990-х, совсем не радующим глаз. Тем не менее предприниматели считают, что с ними поступили несправедливо, а концессия повредит не только развитию малого бизнеса, но и всем горожанам.
В чём выигрыш?
С 1996 года порядок в подземке поддерживается исключительно силами тех, кто в ней торгует. Каждый год предприниматели тратили 500-700 тыс. руб. на косметический ремонт, 50 тыс. руб. в месяц уходило на освещение. А к памятному горожанам 425-летнему юбилею Воронежа пришлось выложить 3,5 млн руб. — сделали навесы над входами и облицевали парапеты керамогранитом.
По мнению бизнесменов, договор концессии нарушает права трёх человек, которые, как ни удивительно, владеют помещениями в переходе по праву собственности. В 1990-е на волне тотального бардака и хронического отсутствия денег помещения выставил на продажу Горкомхоз. Уже в 2000-е чиновники спохватились и обратились в суд, но Фемида поддержала новых собственников.
К слову, необходимость реконструкции — вовсе не факт: экспертизу чиновники не проводили. Тем не менее предприниматели на реконструкцию согласны и предложили вместо концессионера вложить те же 60 млн, а заодно и повысить арендную плату со 110 аж до 1200 руб. за кв. метр. По их расчетам, за 20 лет — а именно столько продлится концессия — бюджет получил бы от такой аренды 250 миллионов. Между тем по договору концессионер будет платить 6,6 млн руб. в год — т. е. город получит вдвое меньшую сумму. При этом торговля в переходе не прекратится, но будет идти уже на условиях новых хозяев.
Договоры аренды мэрия расторгла ещё в начале 2016 года. Предприниматели должны были уйти до 1 февраля 2017-го, но остались. При этом, по их словам, они продолжали платить по 300 рублей за квадрат.
«Собирали всеми нужную сумму, и кто-то один шёл и проплачивал — переводил деньги на счёт благотворительного фонда. После того, как обратились в прокуратуру, один фонд сменили на другой. Бывало и так, что платили чисто «в карман», без переводов», — рассказали в переходе.
В кабале
В начале марта концессионер озвучил новые условия: плата выросла до 1500 руб. за 1 кв. метр. Но если предприниматели предлагали платить 1200 руб. в бюджет, то эти деньги целиком потекут в карман посредника. При этом в договоре, который «Меридиан» предложил предпринимателям, отдельным пунктом указано, что подписавший не приобретает прав собственности или аренды, а получает только место.
Договор заключается только до 31 мая, да и то может быть разорван в любой момент — «при необходимости в личных целях участников». При этом концессионер не несёт никакой ответственности за сохранность имущества предпринимателей, которые по-прежнему должны платить за охрану — как и за электроэнергию, уборку и др. Неудивительно, что предприниматели прямо называют договор кабальным.
«Нам сказали: мы заинтересованы в том, чтобы вас всех вообще убрать отсюда, — говорит предприниматель Елена Щепкина. — Мол, вот вам три месяца, потом валите, куда хотите. Господин Антиликаторов нас называет «трёхголовой гидрой». Инициатива исходит именно от него. У меня нет прибыли, с которой я могла бы отдавать такие деньги за место, заплатив все налоги и зарплату продавцам, рассчитавшись за свет и охрану. Мне нужно за 60 кв. метров платить 90 тысяч. И они хотят, чтобы за каждый месяц мы платили вперёд».
Выступая в городских СМИ, вице-мэр особо подчёркивал, что, кроме концессионной платы, «Меридиан» ежегодно будет платить 2 млн руб. налогов.
«Вы меня простите: только за мои 60 кв. метров в год выходит 304 тыс. руб. налогов! — недоумевает Елена. — Почему же они должны за переход в 3 тыс. кв. метров платить 2 млн по упрощённой схеме? Это дикий ужас. Получается, какая-то фирма-посредник обдирает весь город».
Сейчас рабочие места могут потерять более 200 человек. Несколько месяцев предприниматели жалуются по всем мыслимым адресам — вплоть до президента. Потеряв надежду, большинство договор всё же подписало. Между тем что будет после 31 мая — неизвестно. Несмирившиеся собираются подавать в суд.
Зато чиновники считают такую схему самой эффективной и уже не раз заявляли, что с остальными воронежскими переходами поступят так же.
«Хоть в петлю лезь»
Тем временем напротив городской администрации регулярно продолжаются протесты владельцев наземных киосков и павильонов. По их словам, условия работы для них стали просто невыносимыми. Так, если площадь киоска хоть немного отличается от той, что указана в схеме, это трактуется как нарушение. Администрация в одностороннем порядке расторгает договор, а киоск идёт под снос. То же самое касается ассортимента: менять его без разрешения предприниматели не имеют права — рыночные колебания спроса и предложения на разные товары чиновников не волнуют. Достаточно проверяющему уйти из кафе с неоткрытой бутылкой пива, и владелец заведения, где торговать алкоголем можно только на розлив, рискует лишиться бизнеса.
Руководитель управления развития предпринимательства Людмила Бородина, отчитываясь на мэрской планёрке, сообщила, что её ведомство всё более активно штрафует киоскёров: наказанием заканчивается подавляющее большинство проверок. Так, если в 2016 году сумма назначенных штрафов составляла 2,6 млн руб., то в 2017-м перевалила за 3,5 миллиона. Впрочем, бюджету от такого усердия доход небольшой: в 2016 году нарушители заплатили только 231,5 тыс. руб., в 2017-м — 381,5 тыс. рублей.
Зато управление развития предпринимательства всего за год увеличило денежные поступления за размещение киосков и павильонов на 60% — до 148 млн рублей. Правда, сделано это было не за счёт улучшения делового климата, а исключительно благодаря росту платы. Чиновники объясняют подорожание просто: раньше плата была низкой, а теперь кризис, а бюджету города нужны деньги.
Как рассказывают предприниматели, со многими коллегами случается истерика прямо в чиновничьих кабинетах: «Настроение такое — хоть в петлю лезь». Что вполне понятно: после расчётов с мэрией и по кредитам на жизнь иногда ничего не остаётся. Есть опасения, что после таких шагов по «развитию предпринимательства» вносить плату в казну будет просто некому.
Воронежские предприниматели уже обратились в генеральную прокуратуру, написали президенту и подали в суд. В других регионах имеется практика, когда Фемида признавала: цена за размещение должна быть сопоставима со стоимостью аренды.
Сейчас продолжается борьба за мини-рынки. Городская власть уже пообещала сохранить киоски на ул. Димитрова, если предприниматели оформят статус ярмарки. Но владельцы киосков не слишком доверяют обещаниям и продолжают дежурить по ночам — вдруг снова приедут подъёмные краны?
Кипят страсти и вокруг Южного мини-рынка. В своё время предприниматели передали свои киоски в муниципальную собственность — не помогло: несмотря на этот шаг, рынку уготован снос.
Статистика — как бикини
Константин Ашифин, депутат Воронежской городской Думы:
«Когда чиновники отчитываются, что у нас растёт количество предпринимателей, это вызывает как минимум саркастическую улыбку. До какой степени надо не понимать ситуацию или стараться запудрить людям мозги! Статистика — как бикини: показывает много, но скрывает главное. Ведь речь о том, что крупные компании оптимизируют издержки: превращаются в ИП и предприятия с упрощённой системой налогообложения. Это не имеет ничего общего с развитием предпринимательства в Воронеже.
А логика из серии «чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её надо меньше кормить и больше доить» в итоге приведёт к тому, что «коровы» не останется. Нужно найти баланс: город не должен страдать, но и у предпринимателей должны оставаться средства, чтобы кормить семьи. Но чтобы найти этот баланс, нужно мышление другого качества и масштаба.
Концессии, подобные той, в которую отдали переход у цирка, ведут к нарушению прав большого числа предпринимателей. Причём это делается в интересах определённых финансовых групп, которые используют муниципальную собственность для личного обогащения. Основная задача бизнесменов, которые заходят на эти активы, — выжать как можно больше ресурсов, не считаясь с интересами города.
Чиновники много говорят о предпринимателях как о факторе, который меняет качество жизни, наполняет казну налогами и т. п., но по факту работают в интересах крупных торговых сетей и местных олигархиков. А основная часть нашего бизнеса влачит жалкое существование на грани разорения».
Невроз вместо дохода
Татьяна Гончарова, руководитель областного «Объединения предпринимателей»:
«Мне написали акт несоответствия: мол, убирай из павильона столики, у тебя не общепит. Но кому они мешают? Мне важно создать комфортные условия для клиентов. Висит баннер с торца. Говорят: снимай — он у тебя не прописан в акте приёмочной комиссии. Это что, нормально?
И кто нас проверяет? Люди с зарплатой в 50 тыс. рублей. А какой от них толк? Никакой бюджет их не выдержит. В Воронеже 33 человека не подписали дополнительное соглашение. Теперь людей по одному вызывают в управление развития предпринимательства и начинают выискивать нарушения по всем киоскам. Такого отношения, как сейчас, не было никогда. Раньше мы с администрацией хотя бы какой-то компромисс находили. Какое они имеют право лишать людей имущества и рабочего места? И даже если предприниматель выигрывает суд, чиновник не несёт никакой ответственности.
А концессии? Зачем нужны эти посредники? В Европе уже отказались от передачи в концессию государственного и муниципального имущества — это коррупционный механизм. А у нас же отдают и мини-рынки, и переходы. Но, главное, какой экономический эффект? Разве сократился штат чиновников и снизились административные расходы? Только ответственность с себя сняли и зарплату продолжают повышать!
Многие предприниматели уже отчаялись и, не дожидаясь демонтажа, сами разбирают свои киоски. Ведь доходов почти не остаётся — одни только неврозы».
Рейтинг всё выше
Любовь Бородина, управление предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики:
«Итогом нашей работы в 2017 году стало второе место в рейтинге муниципальных образований области (в 2016 году было пятое, в 2015-м — 11-е). В прошлом году было выдано 1672 паспорта мелкорозничной торговли при проведении праздничных мероприятий и 29 паспортов на размещение летних кафе. Реконструировано и принято в эксплуатацию 46 ярмарок на 4,5 тыс. торговых мест. Не принято в эксплуатацию семь ярмарочных площадок.
На сегодня на территории города функционирует пять розничных рынков на 3 тыс. торговых мест. Для реализации продукции личных подсобных хозяйств в рамках регионального проекта «Дары земли Воронежской» предусмотрено 250 торговых мест, стоимость которых составляет от 50 до 100 руб. в день.
В 2017 году управлением была проведена переоценка стоимости права размещения нестационарных торговых объектов (НТО) с применением повышающих коэффициентов по специализации и месту размещения. Переоценка повысила стоимость размещения на 60%, сумма поступлений в городской бюджет составила более 148 млн рублей. По новой цене заключено 2091 из 2124 договоров, что составляет 98,4%».
Плату не осилим
Татьяна Пахомова, начальник отдела розничной торговли компании «Холод»:
«Цена за размещение киоска с мороженым в квартал составляла 8 тыс. руб., а с прошлого года надо платить 24, а то и 26 тысяч. В центре киоск или на окраине — значения не имеет: всё — под одну гребёнку. На каком основании подняли цену — непонятно. Она и так была завышена. У нас копеечный товар — мороженое.
Да за 8-9 тыс. руб. в месяц можно снять однокомнатную квартиру со всеми удобствами! А у нас клочок земли в 6 кв. метров! Это абсурд. И товарооборот только уменьшается с каждым годом. Производство падает. Реализовать продукцию сегодня очень сложно. Пример: за киоск на ул. Плехановской, 24 мы должны платить 26 тыс. руб., а выручка на сегодня — 2-3 тыс. рублей. Мы не подписываем дополнительное соглашение не потому, что не хотим. Мы его не осилим и будем вынуждены закрыться.
Если город не хочет поддержать своего производителя, то грош цена такой администрации! Пусть сносят. А потом — пусть расскажут другим городам и регионам, как поступили с единственным воронежским производителем мороженого.
Раньше власти так никогда себя не вели, а ведь мы на рынке — уже 50 лет. По соседству с нашими стоят киоски, которые торгуют вообще без документов. А мы платим налоги, платим и за размещение, пусть и по старой цене. А ведь производители из других регионов ничего городу не платят».