Мыльный пузырь. Станут ли концессионеры «экономическим чудом» для Воронежа

На дворе кризис, а значит, денег повсеместно не хватает. Чтобы залатать бюджетные дыры, чиновники действуют привычным образом: взвинчивают поборы с предпринимателей. При этом между ними и бюджетом подчас появляются посредники — так называемые концессионеры. Поможет ли новая схема наполнить казну или окончательно разорит предпринимателей, лишив город последних источников дохода?

В хорошие руки…

Яркий пример — подземный переход у цирка. В феврале мэрия, наконец, сделала то, что планировала — передала переход в концессию. Договор был заключён с компанией «Меридиан» — единственной допущенной к конкурсу фирмой.

Для чего понадобилась концессия? По логике вице-мэра Алексея Антиликаторова , город рискует, предоставляя торговые места в аренду. Есть судебная практика, когда арендаторы оспаривают включённые в договор обременения. А в случае с подземным переходом речь идёт не только о чистоте, но и о безопасности. Зато механизм концессии позволяет сделать все требования обязательными. Так, инвестор должен будет вложить 60 млн руб. в реконструкцию.

Проект реконструкции городская власть представила ещё в конце прошлого года. Картина рисовалась благостная: антивандальные светильники, излучающие мягкий рассеянный свет, декоративный состаренный кирпич, зона отдыха вместо снесённых в центре киосков… Словом — разительный контраст с нынешним пейзажем в стиле 1990-х, совсем не радующим глаз. Тем не менее предприниматели считают, что с ними поступили несправедливо, а концессия повредит не только развитию малого бизнеса, но и всем горожанам.

В чём выигрыш?

С 1996 года порядок в подземке поддерживается исключительно силами тех, кто в ней торгует. Каждый год предприниматели тратили 500-700 тыс. руб. на косметический ремонт, 50 тыс. руб. в месяц уходило на освещение. А к памятному горожанам 425-летнему юбилею Воронежа пришлось выложить 3,5 млн руб. — сделали навесы над входами и облицевали парапеты керамогранитом.

По мнению бизнесменов, договор концессии нарушает права трёх человек, которые, как ни удивительно, владеют помещениями в переходе по праву собственности. В 1990-е на волне тотального бардака и хронического отсутствия денег помещения выставил на продажу Горкомхоз. Уже в 2000-е чиновники спохватились и обратились в суд, но Фемида поддержала новых собственников.

К слову, необходимость реконструкции — вовсе не факт: экспертизу чиновники не проводили. Тем не менее предприниматели на реконструкцию согласны и предложили вместо концессионера вложить те же 60 млн, а заодно и повысить арендную плату со 110 аж до 1200 руб. за кв. метр. По их расчетам, за 20 лет — а именно столько продлится концессия — бюджет получил бы от такой аренды 250 миллионов. Между тем по договору концессионер будет платить 6,6 млн руб. в год — т. е. город получит вдвое меньшую сумму. При этом торговля в переходе не прекратится, но будет идти уже на условиях новых хозяев.

Договоры аренды мэрия расторгла ещё в начале 2016 года. Предприниматели должны были уйти до 1 февраля 2017-го, но остались. При этом, по их словам, они продолжали платить по 300 рублей за квадрат.

«Собирали всеми нужную сумму, и кто-то один шёл и проплачивал — переводил деньги на счёт благотворительного фонда. После того, как обратились в прокуратуру , один фонд сменили на другой. Бывало и так, что платили чисто «в карман», без переводов», — рассказали в переходе.

В кабале

В начале марта концессионер озвучил новые условия: плата выросла до 1500 руб. за 1 кв. метр. Но если предприниматели предлагали платить 1200 руб. в бюджет, то эти деньги целиком потекут в карман посредника. При этом в договоре, который «Меридиан» предложил предпринимателям, отдельным пунктом указано, что подписавший не приобретает прав собственности или аренды, а получает только место.

Договор заключается только до 31 мая, да и то может быть разорван в любой момент — «при необходимости в личных целях участников». При этом концессионер не несёт никакой ответственности за сохранность имущества предпринимателей, которые по-прежнему должны платить за охрану — как и за электроэнергию, уборку и др. Неудивительно, что предприниматели прямо называют договор кабальным.

«Нам сказали: мы заинтересованы в том, чтобы вас всех вообще убрать отсюда, — говорит предприниматель Елена Щепкина. — Мол, вот вам три месяца, потом валите, куда хотите. Господин Антиликаторов нас называет «трёхголовой гидрой». Инициатива исходит именно от него. У меня нет прибыли, с которой я могла бы отдавать такие деньги за место, заплатив все налоги и зарплату продавцам, рассчитавшись за свет и охрану. Мне нужно за 60 кв. метров платить 90 тысяч. И они хотят, чтобы за каждый месяц мы платили вперёд».

Выступая в городских СМИ, вице-мэр особо подчёркивал, что, кроме концессионной платы, «Меридиан» ежегодно будет платить 2 млн руб. налогов.

«Вы меня простите: только за мои 60 кв. метров в год выходит 304 тыс. руб. налогов! — недоумевает Елена. — Почему же они должны за переход в 3 тыс. кв. метров платить 2 млн по упрощённой схеме? Это дикий ужас. Получается, какая-то фирма-посредник обдирает весь город».

Сейчас рабочие места могут потерять более 200 человек. Несколько месяцев предприниматели жалуются по всем мыслимым адресам — вплоть до президента. Потеряв надежду, большинство договор всё же подписало. Между тем что будет после 31 мая — неизвестно. Несмирившиеся собираются подавать в суд.

Зато чиновники считают такую схему самой эффективной и уже не раз заявляли, что с остальными воронежскими переходами поступят так же.

«Хоть в петлю лезь»

Тем временем напротив городской администрации регулярно продолжаются протесты владельцев наземных киосков и павильонов. По их словам, условия работы для них стали просто невыносимыми. Так, если площадь киоска хоть немного отличается от той, что указана в схеме, это трактуется как нарушение. Администрация в одностороннем порядке расторгает договор, а киоск идёт под снос. То же самое касается ассортимента: менять его без разрешения предприниматели не имеют права — рыночные колебания спроса и предложения на разные товары чиновников не волнуют. Достаточно проверяющему уйти из кафе с неоткрытой бутылкой пива, и владелец заведения, где торговать алкоголем можно только на розлив, рискует лишиться бизнеса.

Руководитель управления развития предпринимательства Людмила Бородина , отчитываясь на мэрской планёрке, сообщила, что её ведомство всё более активно штрафует киоскёров: наказанием заканчивается подавляющее большинство проверок. Так, если в 2016 году сумма назначенных штрафов составляла 2,6 млн руб., то в 2017-м перевалила за 3,5 миллиона. Впрочем, бюджету от такого усердия доход небольшой: в 2016 году нарушители заплатили только 231,5 тыс. руб., в 2017-м — 381,5 тыс. рублей.

Зато управление развития предпринимательства всего за год увеличило денежные поступления за размещение киосков и павильонов на 60% — до 148 млн рублей. Правда, сделано это было не за счёт улучшения делового климата, а исключительно благодаря росту платы. Чиновники объясняют подорожание просто: раньше плата была низкой, а теперь кризис, а бюджету города нужны деньги.

Как рассказывают предприниматели, со многими коллегами случается истерика прямо в чиновничьих кабинетах: «Настроение такое — хоть в петлю лезь». Что вполне понятно: после расчётов с мэрией и по кредитам на жизнь иногда ничего не остаётся. Есть опасения, что после таких шагов по «развитию предпринимательства» вносить плату в казну будет просто некому.

Воронежские предприниматели уже обратились в генеральную прокуратуру, написали президенту и подали в суд. В других регионах имеется практика, когда Фемида признавала: цена за размещение должна быть сопоставима со стоимостью аренды.

Сейчас продолжается борьба за мини-рынки. Городская власть уже пообещала сохранить киоски на ул. Димитрова, если предприниматели оформят статус ярмарки. Но владельцы киосков не слишком доверяют обещаниям и продолжают дежурить по ночам — вдруг снова приедут подъёмные краны?

Кипят страсти и вокруг Южного мини-рынка. В своё время предприниматели передали свои киоски в муниципальную собственность — не помогло: несмотря на этот шаг, рынку уготован снос.

Статистика — как бикини

«Когда чиновники отчитываются, что у нас растёт количество предпринимателей, это вызывает как минимум саркастическую улыбку. До какой степени надо не понимать ситуацию или стараться запудрить людям мозги! Статистика — как бикини: показывает много, но скрывает главное. Ведь речь о том, что крупные компании оптимизируют издержки: превращаются в ИП и предприятия с упрощённой системой налогообложения. Это не имеет ничего общего с развитием предпринимательства в Воронеже.

А логика из серии «чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её надо меньше кормить и больше доить» в итоге приведёт к тому, что «коровы» не останется. Нужно найти баланс: город не должен страдать, но и у предпринимателей должны оставаться средства, чтобы кормить семьи. Но чтобы найти этот баланс, нужно мышление другого качества и масштаба.

Концессии, подобные той, в которую отдали переход у цирка, ведут к нарушению прав большого числа предпринимателей. Причём это делается в интересах определённых финансовых групп, которые используют муниципальную собственность для личного обогащения. Основная задача бизнесменов, которые заходят на эти активы, — выжать как можно больше ресурсов, не считаясь с интересами города.

Чиновники много говорят о предпринимателях как о факторе, который меняет качество жизни, наполняет казну налогами и т. п., но по факту работают в интересах крупных торговых сетей и местных олигархиков. А основная часть нашего бизнеса влачит жалкое существование на грани разорения».

Невроз вместо дохода

«Мне написали акт несоответствия: мол, убирай из павильона столики, у тебя не общепит. Но кому они мешают? Мне важно создать комфортные условия для клиентов. Висит баннер с торца. Говорят: снимай — он у тебя не прописан в акте приёмочной комиссии. Это что, нормально?

И кто нас проверяет? Люди с зарплатой в 50 тыс. рублей. А какой от них толк? Никакой бюджет их не выдержит. В Воронеже 33 человека не подписали дополнительное соглашение. Теперь людей по одному вызывают в управление развития предпринимательства и начинают выискивать нарушения по всем киоскам. Такого отношения, как сейчас, не было никогда. Раньше мы с администрацией хотя бы какой-то компромисс находили. Какое они имеют право лишать людей имущества и рабочего места? И даже если предприниматель выигрывает суд, чиновник не несёт никакой ответственности.

А концессии? Зачем нужны эти посредники? В Европе уже отказались от передачи в концессию государственного и муниципального имущества — это коррупционный механизм. А у нас же отдают и мини-рынки, и переходы. Но, главное, какой экономический эффект? Разве сократился штат чиновников и снизились административные расходы? Только ответственность с себя сняли и зарплату продолжают повышать!

Многие предприниматели уже отчаялись и, не дожидаясь демонтажа, сами разбирают свои киоски. Ведь доходов почти не остаётся — одни только неврозы».

Рейтинг всё выше

Любовь Бородина, управление предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики:

«Итогом нашей работы в 2017 году стало второе место в рейтинге муниципальных образований области (в 2016 году было пятое, в 2015-м — 11-е). В прошлом году было выдано 1672 паспорта мелкорозничной торговли при проведении праздничных мероприятий и 29 паспортов на размещение летних кафе. Реконструировано и принято в эксплуатацию 46 ярмарок на 4,5 тыс. торговых мест. Не принято в эксплуатацию семь ярмарочных площадок.

На сегодня на территории города функционирует пять розничных рынков на 3 тыс. торговых мест. Для реализации продукции личных подсобных хозяйств в рамках регионального проекта «Дары земли Воронежской» предусмотрено 250 торговых мест, стоимость которых составляет от 50 до 100 руб. в день.

В 2017 году управлением была проведена переоценка стоимости права размещения нестационарных торговых объектов (НТО) с применением повышающих коэффициентов по специализации и месту размещения. Переоценка повысила стоимость размещения на 60%, сумма поступлений в городской бюджет составила более 148 млн рублей. По новой цене заключено 2091 из 2124 договоров, что составляет 98,4%».

Плату не осилим

Татьяна Пахомова, начальник отдела розничной торговли компании «Холод»:

«Цена за размещение киоска с мороженым в квартал составляла 8 тыс. руб., а с прошлого года надо платить 24, а то и 26 тысяч. В центре киоск или на окраине — значения не имеет: всё — под одну гребёнку. На каком основании подняли цену — непонятно. Она и так была завышена. У нас копеечный товар — мороженое.

Да за 8-9 тыс. руб. в месяц можно снять однокомнатную квартиру со всеми удобствами! А у нас клочок земли в 6 кв. метров! Это абсурд. И товарооборот только уменьшается с каждым годом. Производство падает. Реализовать продукцию сегодня очень сложно. Пример: за киоск на ул. Плехановской, 24 мы должны платить 26 тыс. руб., а выручка на сегодня — 2-3 тыс. рублей. Мы не подписываем дополнительное соглашение не потому, что не хотим. Мы его не осилим и будем вынуждены закрыться.

Если город не хочет поддержать своего производителя, то грош цена такой администрации! Пусть сносят. А потом — пусть расскажут другим городам и регионам, как поступили с единственным воронежским производителем мороженого.

Раньше власти так никогда себя не вели, а ведь мы на рынке — уже 50 лет. По соседству с нашими стоят киоски, которые торгуют вообще без документов. А мы платим налоги, платим и за размещение, пусть и по старой цене. А ведь производители из других регионов ничего городу не платят».