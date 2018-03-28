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Уфа попала в снежный плен: город встал в пробках
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Уфа попала в снежный плен: город встал в пробках 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Целый день в башкирской столице идет снег, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Но, несмотря на все приложенные усилия, расчистить все дороги не удается. В час пик город встал в восьмибалльных пробках. Движение затруднено на выезде из Уфы у Бельского моста, в северной части и в микрорайоне Сипайлово.
Также причиной пробок стали и застрявшие на подъеме по улице Сипайловской большегрузы.
Подъем на этом участке сложный. Несмотря на регулярную обработку дорог противогололедными материалами, тяжелой технике нелегко его преодолеть в непогоду.
По словам начальника отдела коммунального хозяйства администрации Октябрьского района Руслана Фахуртдинова, на ликвидацию затора было привлечено десять единиц техники. Произведена дополнительная подсыпка сложного участка песко-соляной смесью.
— В связи с неблагоприятными погодными условиями на основных транспортных магистралях Октябрьского района постоянно дежурят 45 единиц специализированной техники, — отметили в ведомстве.
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