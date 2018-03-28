Россельхознадзор оштрафовал владельца сельхозземли в Дмитровском районе на 200 тыс. руб

Управление Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям оштрафовало за несоблюдение требований земельного законодательства на 200 тысяч рублей собственника шести земельных сельскохозяйственных участков в Дмитровском районе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомство в отношении ООО «Дубна Плюс» поступили материалы из администрации Дмитровского района. В результате проверки материалов установлено невыполнение требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель, охране почв от ветровой, водной эрозии, предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель в результате зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью.