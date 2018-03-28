Создатели мультфильма «Маша и Медведь» засудили и разорили костромичку

Владельцы авторских прав на персонажей популярного мультика «Маша и Медведь», засудили костромскую предпринимательницу, узнал KOSTROMA.TODAY. На прилавке женщины обнаружили игрушечный планшет с изображением героев известного мультфильма.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе Нерехтского суда, на товаре были изображены персонажи популярного мультфильма: «Маша», «Медведь», «Ёжик», «Панда», «Волк», «Заяц», «Белка» и другие.

Создатели мультфильма заявили, что исключительные права на этих персонажей принадлежат им. Продавец не смогла доказать, что героев мультфильма разместили на планшете с разрешения правообладателей. В результате владельцы бренда взыскали с женщины по 10 тысяч рублей за каждый товарный знак и каждый персонаж.

А поскольку игрушка была полностью обклеена изображениями из «Маши», женщине пришлось заплатить 100 тысяч рублей.

Кстати, бизнес у нее через некоторое время после этого закрылся.

Как мы уже рассказывали, «Маша и Медведь» год назад засудили костромского пенсионера, который продал футболку с персонажами мультфильма.

«Маша и медведь» — самый популярный российский мультипликационный сериал. Показ начался с 2009 года.

По информации СМИ, в 2015 году доходы от проекта «Маша и Медведь» составили 225 млн долларов.