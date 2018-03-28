В Майкоп прибыла делегация ГК «Росатом»

Делегация из Москвы посетила республику Адыгея в рамках проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Майкоп прибыла делегация в составе с куратором проекта, экспертом ГК «Росатом» Владимиром Арженцовым, а также сотрудника Центра организации первичной медико-санитарной помощи ФГБУ «НМИЦ ПМ» Кириллом Мочаловым.

«В рамках визита была проведена рабочая встреча с министром здравоохранения Адыгеи Рустемом Меретуковым, специалистами регионального центра первичной медико-санитарной помощи республики, сотрудниками медицинских организаций. Основной целью поездки является оказание координационной и организационно — методической помощи республике Адыгея в работе по созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь с применением бережливых технологий», рассказали в пресс-службе Минздрава Адыгеи.

На встречах обсуждались актуальные вопросы, касающиеся внедрения бережливых технологий.

Министерство здравоохранения Республики Адыгея надеется на дальнейшее развитие, взаимодействие и плодотворное сотрудничество в реализации проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».