Любовь Глебова ответит на 33 острых вопроса 

28 марта в 17:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт молодёжное интерактивное-шоу «33 вопроса политику», организованное совместно с Молодёжным парламентом при Госдуме РФ.
Гость интерактивного шоу — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Любовь Николаевна Глебова.
В ходе разговора гостю будут заданы 33 вопроса. Среди них вопросы о межпарламентском сотрудничестве со странами СНГ, о путях разрешения конфликта на юго-востоке Украины, значении миротворческих миссий, а также о важности участия молодёжи в мероприятиях международного масштаба.
Приглашаются студенты-международники, журналисты и политологи!
Пресс-центр «Парламентской газеты» находится по адресу: г. Москва, 1-я ул. Ямского Поля, дом 28, здание издательства «Пресса» УДП (от станции метро «Белорусская-радиальная» — 800 метров), 2-й этаж.
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