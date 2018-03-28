Федор Лукьянов: РФ и Британия стоят на пороге дипломатической войны

Покушение на Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери привело к беспрецедентной ситуации в мировой политике.

Тереза Мэй упорно призывает страны Европы сомкнуть ряды, противостоять России , которая «явно» и «безальтернативно» виновна. Слышать подобные утверждения до окончания следствия, да еще из уст премьера, еще недавно возглавлявшего как раз МВД Британии, по меньшей мере странно. Но 22 страны из ЕС вроде готовы отозвать своих послов. А посол ЕС в РФ уже отозван — пока временно — для консультаций.

— Мы стоим на пороге многоступенчатой дипломатической войны, — размышляет политолог Федор Лукьянов . — Вещь беспрецедентная, когда из солидарности, не имея специального повода в двусторонних отношениях, многие страны идут на такой шаг. Между тем Великобритания ведет себя крайне напористо, создавая обстановку, исключающую возможность сомнений. Это понятно. Мэй отступать некуда, она взвинтила ставки донельзя: если выяснится, что все было совсем не так, как она утверждает, ее дни в политике сочтены. Союзникам по ЕС Британия предложила вопрос: союзники мы или нет? Скандинавские страны и Прибалтика, заведомо относящиеся с подозрением к России, поддержали. А Франция Германией — перед сложным выбором: если они не откликнутся на просьбу Мэй, это будет выглядеть демонстративно. В общем, все очень запутанно, связано внутренними отношениями в ЕС. Налицо сублимация страхов и претензий, которые есть у Европы к России.

Сегодня уже неважно, доказана вина России или нет, — продолжает эксперт. — Россия следует канонам старых детективов, требуя доказательств. Британия ведет себя, как сторона обвинения в суде присяжных, когда дело решает перфоманс, красноречие. Картина уже создана. И к слову, в Скотленд-Ярде тоже люди работают — по сути, им уже сказали, каким должен быть результат… Ситуация тупиковая. И непонятно, как из нее выходить.

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