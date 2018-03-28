На участке Красноказарменной улицы восстановили дорожное покрытие

Глубокую дорожную яму оперативно заделали на Красноказарменной улице после обращения местного жителя на портал «Наш город». Мужчина сообщил о проблеме и попросил устранить ее, приложив соответствующий фотоматериал.

После выполнения заявки на портале появился ответ за подписью генерального директора ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» Дениса Тушова.

«Замечание устранено, выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия», — отмечается в ответе.

Напомним, сообщить о неровностях дорожного покрытия можно в соответствующую рубрику на портале «Наш город» после несложной регистрации. Это считается официальным обращением в органы исполнительной власти, и в установленный законом срок пользователю должны дать ответ по изложенной им проблеме. (вт)