«Вечерка» выясняла, почему в Конторском пруду много уток

Не так давно в социальных сетях народ стал обсуждать «аномально» большое скопление кряковой утки в поселке Коммунарка на Конторском пруду.

Корреспондент «ВМ» отправился в Новую Москву выяснять подробности всех этих странностей.

Конторский пруд зимой полностью замерзает, и на льду, кроме рыбаков и лыжников, совершающих прогулки вдоль пруда, никого нет. А уткам, если они остаются зимовать, непременно нужна открытая вода. Доехав до пруда, как и ожидал, увидел лишь заснеженную равнину. Какие тут могут быть утки? Ни одной полыньи не видать. По велосипедной дорожке прогуливаются две молодые мамы с колясками. Поинтересовался, не видали ли здесь уток.

Оказывается, действительно, они здесь есть, и в большом количестве, но на другой стороне пруда. И правда, смотрю — вдалеке голов тридцать. Судя по вытоптанному на берегу снегу и остаткам хлебных крошек, собираются утки тут, и в большем количестве.

— В выходные дни птиц тут очень много, — рассказывает жительница поселка Татьяна. — Люди приходят сюда их специально кормить.

Первые утки появились неделю назад. Сначала немного. А потом все больше и больше.

В это время со стороны Калужского шоссе, что ведет в Москву, появилась стая уток. Сделала небольшой круг и опустилась буквально в нескольких метрах от меня. Вот все и объяснилось. Пруд хоть и замерзший, но утки сюда прилетают, как на знакомую «кормовую площадку». Чем больше граждан приходит их кормить, тем больше уток тут может собраться. Подкормились за день, на ночь улетают на другие водоемы, а назавтра опять прилетают на кормежку.

— В Новой Москве несколько водоемов с незамерзающими участками воды, — рассказывает орнитолог Иван Неслуховский.

Хочу заметить, что уток лучше всего подкармливать заварными зернами различных злаков. Просо, пшено, овсянка. Можно и хлебом, только не черным и не плесневелым.

НАДО ЖЕ!