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«Вечерка» выясняла, почему в Конторском пруду много уток
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Вечерка» выясняла, почему в Конторском пруду много уток 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Не так давно в социальных сетях народ стал обсуждать «аномально» большое скопление кряковой утки в поселке Коммунарка на Конторском пруду.
Корреспондент «ВМ» отправился в Новую Москву выяснять подробности всех этих странностей.
Конторский пруд зимой полностью замерзает, и на льду, кроме рыбаков и лыжников, совершающих прогулки вдоль пруда, никого нет. А уткам, если они остаются зимовать, непременно нужна открытая вода. Доехав до пруда, как и ожидал, увидел лишь заснеженную равнину. Какие тут могут быть утки? Ни одной полыньи не видать. По велосипедной дорожке прогуливаются две молодые мамы с колясками. Поинтересовался, не видали ли здесь уток.
Оказывается, действительно, они здесь есть, и в большом количестве, но на другой стороне пруда. И правда, смотрю — вдалеке голов тридцать. Судя по вытоптанному на берегу снегу и остаткам хлебных крошек, собираются утки тут, и в большем количестве.
— В выходные дни птиц тут очень много, — рассказывает жительница поселка Татьяна. — Люди приходят сюда их специально кормить.
Первые утки появились неделю назад. Сначала немного. А потом все больше и больше.
В это время со стороны Калужского шоссе, что ведет в Москву, появилась стая уток. Сделала небольшой круг и опустилась буквально в нескольких метрах от меня. Вот все и объяснилось. Пруд хоть и замерзший, но утки сюда прилетают, как на знакомую «кормовую площадку». Чем больше граждан приходит их кормить, тем больше уток тут может собраться. Подкормились за день, на ночь улетают на другие водоемы, а назавтра опять прилетают на кормежку.
— В Новой Москве несколько водоемов с незамерзающими участками воды, — рассказывает орнитолог Иван Неслуховский.
Хочу заметить, что уток лучше всего подкармливать заварными зернами различных злаков. Просо, пшено, овсянка. Можно и хлебом, только не черным и не плесневелым.
НАДО ЖЕ!
Ежегодно на природных территориях и водоемах Москвы и по всей стране проходит учет уток. Акцию проводит Союз охраны птиц России с 1985 года, принять участие в ней могут все желающие.
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