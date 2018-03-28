Карлос Шакал обратился к Путину с просьбой о гражданстве России

Ильич Рамирес Санчес, также известный, как Карлос Шакал, обратился с просьбой о предоставлении российского гражданства.

Об этом в интервью ФАН рассказал писатель Игорь Молотов

"Человека в 1994 году похитили сотрудники BlackWater, известные американские наёмники, из его постели в Хартуме столице Судана , где он в тот момент находился, — рассказал Молотов. — Карлоса привезли во Францию , где судили по каким-то придуманным, голословным обвинениям без доказательной базы, не подкреплённым ни одним вещественным доказательством".

Писатель отметил, что преступление, в совершении которого обвиняется Санчес, было совершено десятки лет назад.