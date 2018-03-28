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Карлос Шакал обратился к Путину с просьбой о гражданстве России
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Карлос Шакал обратился к Путину с просьбой о гражданстве России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Ильич Рамирес Санчес, также известный, как Карлос Шакал, обратился с просьбой о предоставлении российского гражданства.
Об этом в интервью ФАН рассказал писатель Игорь Молотов.
"Человека в 1994 году похитили сотрудники BlackWater, известные американские наёмники, из его постели в Хартуме столице Судана, где он в тот момент находился, — рассказал Молотов. — Карлоса привезли во Францию, где судили по каким-то придуманным, голословным обвинениям без доказательной базы, не подкреплённым ни одним вещественным доказательством".
Писатель отметил, что преступление, в совершении которого обвиняется Санчес, было совершено десятки лет назад.
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