Правительство рассматривает создание единого органа по контролю за пищевой продукцией

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Полномочия по контролю за пищевой продукцией могут быть переданы единому органу, при этом такое объединение требует разрешения в кратчайшие сроки, заявил журналистам министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов

"Возможно ли создание единой системы или единого органа по контролю за качеством пищевой продукции в производстве и обороте? Возможно. Такие практики международные есть. Рассматриваем ли мы эти варианты как один из вариантов в нашем меню решения проблемных вопросов? Рассматриваем", — сказал Абызов.

Сейчас Россельхознадзор может проверять безопасность готовой пищевой продукции на производстве и складах, однако не имеет право осуществлять проверки на рынках и в магазинах. Проверкой готовой продукции на прилавках и в магазинах занимается Роспотребнадзор

Министр подчеркнул, что сейчас между Россельхознадзором и Роспотребнадзором практически не происходит информационного взаимодействия. «Это означает, что каждый проверяет свою стезю, результаты проверок не публикует и не обменивается этими данными», — пояснил Абызов. При этом риски безопасности пищевой продукции единые и не зависят от того, какой орган проверяет данную продукцию на этапе производства, перевозки или продаж. «Если некачественный продукт появился в торговой сети, то это означает, что нам нужно найти источник его производства и распространения», — отметил министр.

Решение по структуре исполнительной власти относится к компетенции президента России, добавил Абызов. «Нам надо делать выводы и готовить предложения на базе того положительного и отрицательного опыта, который у нас накоплен, чтобы в рамках этих предложений, определяя новую систему полномочий, мы смогли бы те негативные факторы, которые есть, исключать», — сказал он.

Выступая на коллегии Россельхознадзора, Абызов заявил, что вопросы совмещения информационных систем и налаживания информационного обмена не разрешаются на уровне ведомств на протяжении длительного времени. «В этой части терпение уже подходит к концу, здесь необходимо принимать радикальные меры. Это касается не только технического совмещения информационных систем, но и вопроса, которое поставило министерство [ Минсельхоз ], — обеспечение сквозного контроля от грядки до прилавка именно за счет возможного объединения функций этого контроля и надзора», — сказал министр.

Он подчеркнул, что объединение на базе единого органа госвласти требует разрешения в кратчайшее время.