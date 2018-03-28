Предложения по страхованию ответственности владельцев мест скопления людей поступили в ГД

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Предложения Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию ответственности собственников мест массового скопления людей в связи с трагедией в Кемерове поступили в комитет Госдумы по финансовому рынку, депутаты намерены изучить документы. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Анатолий Аксаков. ТАСС удалось ознакомиться с материалами ВСС.

"У нас создана рабочая группа, которая должна выработать комплекс предложений, чтобы больше таких случаев не повторялось. Я туда отправлю их предложения, мы изучим предложения Юргенса, они уже у меня на столе", — сказал Аксаков.

Предложения ВСС "После произошедшей 25 марта в Кемерове трагедии считаем необходимым вернутся к вопросу совершенствования законодательства в части усиления ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу последних", — отмечается в документе (есть в распоряжении ТАСС).

Для изменения ситуации ВСС предлагает на законодательном уровне рассмотреть возможность увеличения ответственности лиц, деятельность которых связана с пребыванием и массовым скоплением граждан (розничная торговля, рестораны, клубы, кинотеатры, аттракционы, гостиницы, спортивные центры и т. п.), за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу последних, а также предусмотреть систему страховой защиты посетителей публичных мероприятий и ответственности собственников мест массового скопления людей.

"Внедрение механизмов страхования позволит использовать не только административные, но и, зачастую более действенные, экономические меры воздействия на собственников объектов, (проведение страховщиками дополнительного аудита состояния объектов и отказ от страхования объекта, не отвечающего требованиям безопасности, установление размера страховой премии в зависимости от уровня противопожарной защиты объекта)", — отмечается в документе.

ВСС также предлагает при причинении вреда жизни и здоровью каждого потерпевшего установить возмещение в пределах 2 млн 25 тыс. рублей, при причинении вреда имуществу физического лица — не более 500 тыс. рублей, при причинении вреда имуществу юридического лица — не более 750 тыс. рублей. Срок действия страхового договора составит 1 год, тариф по этому виду страхования устанавливается Банком России . Контроль за исполнением обязанности по страхованию возлагается на МЧС (пожарный надзор).

Отмечается, что соответствующий закон должен быть построен на принципах обязательного страхования, что в свою очередь позволит обеспечить 100% обеспечение потерпевших выплатами либо за счет страховой организации, либо за счет объединения страховщиков. Кроме того, страховщики, осуществляющие соответствующее страхование, должны будут формировать перестраховочный пул и перестраховывать «внутри» принятые ими риски, что позволит обеспечить устойчивость операций по данному страхованию.

"Вместе с тем, введение подобного страхования не в форме обязательного, а в форме добровольного, однако содержащего в себе определенные требования (т. н. «вмененное» страхование), также возможно. Однако в этом случае потерпевшие будут лишены возможности получения компенсационных выплат, что может негативно отразиться на данном виде страхования", — указано в материалах ВСС.

Накануне президент ВСС Игорь Юргенс отмечал, по оценке экспертов, в России число объектов, которые потенциально могут покрываться этим видом страхования, составляет порядка 400 тысяч. Он также уточнил, что соответствующие предложения будут представлены в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

Замминистра финансов Алексей Моисеев , комментируя заявление Юргенса, предложил расширить список объектов для обязательного страхования ответственности.

Пожар в «Зимней вишне»

В пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").