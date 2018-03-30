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До 1 сентября разработают закон о включении неналоговых платежей в НК РФ
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До 1 сентября разработают закон о включении неналоговых платежей в НК РФ 

Время бухгалтера 1 час назад
Фото: ИА Гарант
Премьер-министр поручил экономическому блоку кабмина до начала осени разработать закон, который включит в НК квазиналоговые платежи. Также чиновникам поручено проработать изменения в федеральное законодательство и положения, касающиеся ответственности за неуплату таких сборов.
Рабочая группа проанализирует квазиналоговые платежи, возложенные на неопределенных лиц. Занятые в ней специалисты определят список сборов, которые придется ввести в НК РФ, оптимизируют их количество и выработают схему регулирования неналоговых сборов
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