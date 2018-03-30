До 1 сентября разработают закон о включении неналоговых платежей в НК РФ

Премьер-министр поручил экономическому блоку кабмина до начала осени разработать закон, который включит в НК квазиналоговые платежи. Также чиновникам поручено проработать изменения в федеральное законодательство и положения, касающиеся ответственности за неуплату таких сборов.