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Водоканал предупредил воронежцев о сантехниках-аферистах
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Водоканал предупредил воронежцев о сантехниках-аферистах 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Сотрудники фирмы «Вода Канал» настойчиво предлагают горожанам заменить трубы. Водоканал предупредил воронежцев об организации «Вода Канал», сотрудники которой предлагают услуги по замене труб в санузлах многоквартирных домов. Сантехники-аферисты данной фирмы, в основном, обходят квартиры пенсионеров, сообщила пресс-служба ООО «РВК-Воронеж» в среду, 28 марта. По данным водоканала, сотрудники организации «Вода Канал» настойчиво предлагают провести ремонт в санузле. За свои услуги мошенники просят 23-29 тыс. рублей. Оплату специалисты принимают только на месте и только наличными. Компания ООО «РВК-Воронеж» официально заявила, что «Вода Канал» не имеет к ней отношения, несмотря на созвучное название. — Мы не знаем, насколько массовый характер имеет деятельность этой фирмы, но с начала марта к нам поступил целый ряд обращений. Мы не имеем к этой организации никакого отношения. Мы призываем воронежцев к бдительности. Наши сотрудники, работающие с населением, имеют при себе соответствующее удостоверение и обязательно предъявляют его при входе в квартиру, — рассказала руководитель Центра обслуживания абонентов ООО «РВК-Воронеж» Вера Щербинина. Водоканал напомнил воронежцам, что сотрудники предприятия не совершают поквартирных обходов граждан с предложением своих услуг. Замену труб, установку, опломбировку и поверку приборов учёта в многоквартирных домах специалисты осуществляют по предварительному обращению. Получить информацию о работниках компании можно по телефону 206-77-07. Ранее водоканал в очередной раз предупредил воронежцев о ложных требованиях поверки счётчиков, без которой они якобы не являются пригодными. Потребителей пугают начислением платы по нормативам и выставляют примерный счёт за воду — около 4 тыс. рублей. Приходящие по почте извещения отношения к водоканалу также не имеют. Дарья Крымова
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