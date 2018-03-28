«Не становитесь толпой зверей!»: Сати Казанова просит о сострадании

25 марта в результате пожара в торговом центре Кемерово погибли десятки детей. Хоть горе и сплотило людей, но многие проявили озлобленность. Звезд шоу-бизнеса массово упрекают в том, что они не выразили соболезнований либо выразили их довольно сухо, поставили не то фото к посту или продолжили публиковать свои снимки, как будто ничего и не случилось. Певица Сати Казанова не могла оставить это без внимания и высказала свое мнение на этот счет.

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова не могла молчать после беды, которая потрясла страну. 35-летняя красавица переживает из-за того, что произошло с детьми в Кемерово. Она уточнила, что в этот момент тоже выступала в торговом центре и осознала, что жизнь может оборваться в любую минуту в любом городе и стране: «Мы никогда не думаем о смерти, особенно, если отправляем наших детей в школу или в торговый центр. И не должны! Ужасно больно смотреть и видеть, как в развитой стране до сих пор нет внутренней ответственности на местах за безопасность. Пожирающий огонь напомнил нам, что ничего не вечно, а цена слишком высока».

Казанова выразила соболезнования родственникам и близким погибших, среди которых более 40 детей. Она поддерживает тех, кого коснулась трагедия, призывает беречь друг друга и помолиться за души покойных. Вместе с тем Сати не могла закрыть глаза на негатив, который сейчас массово поступает в адрес тех, кто отреагировал на пожар в Кемерово не так, как того хотелось подписчикам: «Действительно картинка так важна? Вы действительно делаете вывод о том, что у человека в сердце по поводу страшной трагедии по картинке? И вы действительно в такой момент находите в себе „мудрости“ для осуждения чьей то картинки? Что же нас всех остановит от бесконечного осуждения и жестокости по отношению друг другу? Неужели произошедшее не призывает нас сплотиться в любви и сострадании друг к другу?» Артистка просит людей воздержаться от громких выражений, забыть в такие сложные дни об агрессии и ненависти. Сати Казанова обращает внимание на то, что злоба и негатив, которые многие считают возможным выплескивать на других, удваивает страдания и боль, потому от них следует отказаться: «Держитесь крепко за светлую сторону любви. То, на чем мы концентрируем свое внимание, свои мысли и действия — то и увеличиваем. Таков закон мироздания. Не становитесь толпой жестоких зверей! Давайте сохраним в себе человека от Бога. Ведь именно сострадание нас, человеков, отличает от зверей. Произошедшее должно нас всех чему то научить».

Сати считает, что виновные в жутком происшествии обязательно понесут наказание, если не сейчас, то «в ином мире». Но Казанова подчеркивает, что главная заповедь всех священных писаний — не судить друг друга. Подписчики комментируют позицию исполнительницы: «Негатив и злость вокруг — это отражение внутреннего мира! Грустно». «Заботе, доброте и любви нам у зверей еще поучиться нужно! Самый жестокий зверь, Сати, это человек!» «Сколько гадостей пишут сейчас! Главное — успокоится и не обращать внимания на злопыхателей». «Проявить сострадание? Это было бы правильно, но люди злые сейчас, готовы друг друга съесть, печально». «Нормальный человек не будет оскорблять других! Бедные дети, пусть покоятся с миром…» «Сати, вы абсолютно правы. Вот только сейчас все в шоке и люди ищут, куда свой негатив выплеснуть».