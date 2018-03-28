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Пугачева похудела до подросткового размера
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Пугачева похудела до подросткового размера 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Алле Пугачевой в этом году исполняется 69 лет. Поклонники звезды отмечают, что для своего элегантного возраста Примадонна выглядит неплохо. При этом звезда уверяет, что никогда пластику не делала.
Несколько лет тому назад у нее была мысль сделать круговую подтяжку овала лица, но медики отказались идти на такой риск, так как у певицы больное сердце и она является заядлой курильщицей. Пришлось Алле Борисовне смириться и научиться стареть красиво.
Последнее время из гардероба Примадонны исчезли балахоны, которые были характерны для ее стиля на протяжении многих лет. Пугачева всегда прекрасно знала, что фигура у нее далеко не модельная, она была полненькой, но эти одеяния гармонировали с ее творческим образом.
Однако теперь Алла Борисовна то и дело радует глаз поклонников стройными ножками в обтягивающих брюках. Она сильно похудела и многие вещи даже пришлось перешивать. Стилист певицы Алишер утверждает, что у ее клиентки очень красивые ноги, нет целлюлита, так что нет смысла прятать их под просторными одеяниями, тем более с учетом того, что певица носит теперь подростковый размер джинсов.
Вопрос, как звезде удалось так похудеть так однажды ей надоел, что она в сердцах рассказала, что в Израиле ей выписали таблетки от диабета, после которых она и «сдулась», пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Комсомольская правда».
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