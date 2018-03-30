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Разработаны правила обработки персданных в ФНС РФ
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Разработаны правила обработки персданных в ФНС РФ 

Время бухгалтера 1 час назад
Фото: ИА Гарант
В список субъектов, личные данные которых обрабатывает ФНС, включены не только сами налоговики, но и физлица и представители компаний, запросившие у ФНС РФ выписку из ЕГРН, исполнение функций службы по контролю и надзору, госрегистрацию юрлиц или ИП.
Данные, а именно ФИО, телефон, почтовый и электронный адреса, будут получать напрямую от заявителей. Кроме того, персданные обратившихся к налоговикам граждан обрабатываются для того, чтобы уведомить их о результатах обращения.
В проекте установлен и порядок обработки данных в автоматических системах, особенности их хранения и уничтожения, а также обязанности лиц, ответственных за эти процедуры.
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