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Пасхальная ярмарка откроется в храме святителя Иннокентия на Дмитровке
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Пасхальная ярмарка откроется в храме святителя Иннокентия на Дмитровке 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В воскресенье, 1 апреля, на территории храма святителя Иннокентия, митрополита Московского на Дмитровке развернется пасхальная ярмарка. Об этом сообщил один из волонтеров храма.
— Ярмарка откроется после поздней литургии, — пояснил волонтер. — По традиции она пройдет в актовом зале нашего храма. — На ярмарку приглашаются все жители района. Желающие могут принести собственные пасхальные поделки и выпечку на продажу.
Посетителей будут ждать к 12.00. Напоминаем, храм святителя Иннокентия, митрополита Московского располагается по адресу Дмитровское шоссе, владение 66. (то)
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