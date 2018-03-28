Пасхальная ярмарка откроется в храме святителя Иннокентия на Дмитровке

В воскресенье, 1 апреля, на территории храма святителя Иннокентия, митрополита Московского на Дмитровке развернется пасхальная ярмарка. Об этом сообщил один из волонтеров храма.

— Ярмарка откроется после поздней литургии, — пояснил волонтер. — По традиции она пройдет в актовом зале нашего храма. — На ярмарку приглашаются все жители района. Желающие могут принести собственные пасхальные поделки и выпечку на продажу.

Посетителей будут ждать к 12.00. Напоминаем, храм святителя Иннокентия, митрополита Московского располагается по адресу Дмитровское шоссе, владение 66. (то)