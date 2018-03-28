Эксперты прогнозируют скорую отставку Тулеева после ЧП в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара погибли 64 человека, из них 41 — дети. Среда объявлена в РФ днем траура. Тулеев не приехал к месту трагедии и не вышел к жителям. В среду он выступил с обращением, заявив, что «на трагедии пытаются нажиться и стравить людей». Вице-губернатор Сергей Цивилев на стихийном митинге после ЧП заявил о желании его участников «попиариться», а затем извинился перед пришедшими, встав на колени. Первый вице-губернатор региона Владимир Чернов назвал митинг «акцией по дискредитации властей».

"Это у нас стало традицией в последнее время — назначать людей из других регионов. Я думаю, что это будет какой-то назначенец из молодых, что-то типа молодых технократов, продолжение темы. Полагаю, что это не будут люди из команды Тулеева, команда себя довольно сильно дискредитировала в этих условиях", — сказал руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов

Говоря о Сергее Цивилеве, назначенном в начале марта вице-губернатором Кузбасса, который встал на колени и попросил прощения у участников митинга на главной площади Кемерово, политолог отметил, что теперь он вряд ли сможет рассчитывать на губернаторское кресло.

"Нет, я сомневаюсь. Он себя довольно сильно дискредитировал этой историей — и так-то его положение не было идеальным, то есть не то, чтобы прямо кандидат номер один с сильными позициями, наверняка у него нашлись бы и конкуренты, в том числе извне, не из региона", — полагает Миронов.

Мнение об отсутствии шансов занять пост губернатора у кого-либо из команды Тулеева разделяет гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

"На мой взгляд, нет. Скорее всего, это будет человек, не дискредитированный этой историей, но вряд ли это будет варяг, так как региональный патриотизм в Кемерово всегда был сильный и при советской власти, и в 90-е годы, и сейчас такой же", — сказал эксперт РИА Новости.

Ошибки с коммуникацией

Миронов отмечает, что в регионе есть «усталость» от Тулеева.

"Давно уже говорят, что нужен новый человек. У нас в принципе меняют сейчас старые команды, заменяют их на новые, идет обновление кадров во всех регионах, понятно, что оно приурочивается к прекращению полномочий, например, действующего губернатора: закончились — ушел, а здесь чрезвычайная ситуация, я думаю, что говорить о каких-либо рейтингах вообще губернатора уже теперь бессмысленно, поэтому вопрос, который и так назревал, в том числе по возрасту и по всем остальным факторам", — пояснил политолог.

Журавлев напомнил, что сила Тулеева была в однозначной поддержке народа, но его ошибки с коммуникацией будут, «скорее всего, стоить ему кресла».

"Что касается его команды, то тут, если Тулеева регион любит, но не прощает, то его замов, которые не являются любимыми политиками, при такой же по качеству или даже худшей коммуникации, по моему мнению, их просто волной смоет", — полагает эксперт.

"Это был памятник кемеровской власти… Все было замкнуто на Тулееве, все было связано с Тулеевым, одна мысль, что не может быть Тулеева, воспринималась, как крамола. Это его собственно и погубило как политика, он оказался недостаточно гибким. Он привык, что народ смотрит ему в рот, он объективно к этому привык, так и было многие годы. Почему так на него смотрели: были трагедии на шахтах, а их было много, он прибегал первым, садился рядом с рабочими, порой сам руководил спасательными работами. Всегда он делал противоположное тому, что было в этот раз", — добавил Журавлев.

Отставку ждут в ближайшее время

По мнению Миронова, скорее всего, Тулеев в течение месяца досрочно уйдет в отставку по собственному желанию, а не по утрате доверия.

"Я думаю, по собственному желанию, он сейчас уйдет и вместо него указом президента будет назначен временно исполняющий обязанности, который пойдет на эти выборы. Насчет его отставки президент высказался, что с кондачка решение принимать не будет, но по всем признакам, по всем обсуждениям последнего времени и вообще по самому поведению Тулеева, мне кажется, что его отставка будет ускорена и произойдет в течение условно там месяца, то есть в период, который нужен для того, чтобы успеть подготовиться к новым выборам, к выдвижению на выборы в этом году, то есть, вот в эти сроки соответственно", — считает аналитик.

Миронов предполагает, что относительно кандидатуры нового губернатора уже сейчас ведутся консультации, Тулеев же останется в должности «как администратор» до момента завершения основных действий по ликвидации последствий трагедии.

Журавлев также прогнозирует, что отставка, скорее всего, последует в ближайшее время. «Хотя, если бы меня об этом спросили четыре дня назад, я бы никогда в это не поверил. Потому что авторитет Тулеева рушится в связи с трагедией, до этого это был человек, как в том анекдоте — „кто ж его посадит, он же памятник“, — сказал эксперт.

По мнению Миронова, после того, как Тулеев сложит полномочия, его „ничего не ждет“, кроме пенсии.

»Потому что он в возрасте, он не здоров, он уже выглядит достаточно тяжело. Думаю, что пенсия. На самом деле довольно печальная судьба для человека, который был известен на федеральном уровне, был одним из крупных федеральных политиков левого толка в свое время, национал-патриотического в 90-е годы", — подытожил политолог.